Stiamo per intraprendere un’esperienza epica che non vediamo l’ora di condividere con voi! Quest’anno il Grande Fratello si tinge di ironia, umorismo e – ovviamente – un pizzico di follia, perché LaCity Mag sarà in prima fila come inviata speciale! E sapete cosa significa questo, vero? Tuffatevi con noi nel mare di dinamiche, liti, amori improbabili e confessionali segreti… perché noi vi racconteremo tutto!

Ogni settimana vi terremo compagnia con le pagelle del GF: giudizi taglienti, spiritosi, ironici ma sempre pieni di passione! Sì, perché seguire il Grande Fratello è un’arte… e noi la pratichiamo con delizia. Insieme a noi scoprirete i retroscena più curiosi e divertenti, il tutto condito da una dose di simpatia che vi farà ridere a crepapelle!



