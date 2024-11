Perde un’altra importante manifestazione il Comune di Lamezia Terme. Sotto le lame della burocrazia, delle inagibilità e, forse, anche della scarsa elasticità, oltre che delle mancate risposte, il Lamezia Comics, storica fiera regionale del fumetto, l’evento più grande del Sud Italia, giunto quest’anno alla decima edizione, trasloca nel comune di Maida ospite del Centro Commerciale Due Mari.



A dare l’annuncio il direttivo dell’associazione e il presidente Angelo Grandinetti rammaricati di dovere dare questa notizia ma certi, hanno spiegato, di avere fatto tutto il possibile per evitarlo.

Le domande relative alla manifestazione sarebbero state protocollate ad aprile senza mai ricevere risposta. Poi è stata la volta della rassegna dei vari luoghi in cui negli scorsi anni è stata dislocata la manifestazione, tutti rivelatisi inagibili o con problemi. Infine, giusto ieri l’invio di una pec da parte del Comune in cui si chiedeva di presentare la pianta dei luoghi con relativi adempimenti in termini di safety e security. Ma quali luoghi se nessuno di questi era stato dato in concessione?



Viste le difficoltà in questi mesi in tanti si erano proposti di accogliere la manifestazione. Un’iniziativa dall’alta risonanza in termini di pubblico e presenze, ma anche un vero e proprio boomerang in termini economici.

Non tanto per l’organizzazione stessa, che lavora senza fini di lucro e non fa nemmeno pagare un biglietto di accesso, ma per la città viste le presenze in b&b e alberghi, luoghi di ristoro e di ritrovo.



Poi la scelta di accettare l’invio del Centro Commerciale Due Mari in cui, nei parcheggi esterni, in delle tensostrutture, si terrà la manifestazione dal 14 al 16 settembre.