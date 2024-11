Iniziativa benefica all’aeroporto di Lamezia: la società di gestione (Sacal) ha avviato un progetto di solidarietà per l’Unicef, una serie di iniziative finalizzate all’acquisto di beni e attrezzature per la sopravvivenza dei bambini.

Lamezia Terme – La Società di gestione dell’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme ha lanciato una iniziativa benefica di sostegno all’Unicef. Ieri, alla presenza del presidente di Sacal Massimo Colosimo, e al presidente del Comitato Provinciale Unicef Catanzaro Annamaria Fonti Iembo, sono stati inaugurati i primi due corner informativi, nell’area arrivi e in quella partenze dell’aeroporto. E sono state consegnate le strenne natalizie, acquistate dalla Sacal per i suoi dipendenti. Per tutto il periodo natalizio in aeroporto saranno presenti stewart e hostess per la distribuzione del materiale informativo e la vendita di gadget Unicef.



Il progetto ‘Sacal per l’Unicef’ è nato lo scorso novembre, in occasione del 40esimo anniversario della fondazione Unicef Italia. Con la volontà di difendere i diritti negati di milioni di bambini, protetti e sostenuti in tutto il mondo dall’Unicef. L’iniziativa, ha assicurato il presidente Colosimo, verrà replicata anche in estate.