Lo ha annunciato dal palco di Cosenza, “Io Capitano” è il candidato italiano per le nomination all’Oscar. Matteo Garrone è solo sul palco di un cinema Citrigno stracolmo. Da poco i titoli di coda del suo film hanno accompagnato tra gli applausi e qualche lacrima, l’arrivo del regista.

«Cosenza porta bene - ha detto, abbracciando con lo sguardo la platea con gli occhi lucidi -, ho appena ricevuto questa notizia bellissima». Il regista ha poi ringraziato il pubblico e «questo bellissimo cinema che è così grande». Ai nostri microfoni, a margine della proiezione - inserita nel cartellone della Primavera del cinema italiano - ha aggiunto che forse questa opera riuscirà a colpire anche gli americani.

Il film rappresenterà, dunque, l’Italia alla 96esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award, con la seguente motivazione: “Per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un’epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità”.

“Io Capitano” concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2023. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 23 gennaio 2024, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.