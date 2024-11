Dopo i grandi appuntamenti con la musica jazz internazionale e con l’opera lirica, torna stasera al parco archeologico Scolacium di Borgia “Il barbiere di Siviglia”, il balletto d’azione di Gioacchino Rossini, che vuole celebrare il 150° anno dalla morte dell’autore. Armonie d'Arte festival è giunto alla sua XVIII edizione ed è inserito fra gli eventi dell'anno europeo del patrimonio culturale. L’attesissimo Barbiere di Siviglia, pieno di movimento e colore, si presenta con una delle più affermate e apprezzate compagnie del panorama nazionale, l’Artemis Danza, prestigiosa anche a livello internazionale. Il balletto, messo in scena a Borgia, è frutto di una coproduzione dell’Artemis Danza con Italian Festival in Bangkok, Festival Orizzonti, Rossini Opera Festival e il Teatro Comunale di Bologna.

Un avventuristico balletto d’azione, in cui Figaro rappresenta l’uomo del successo contemporaneo. Una danza che manipola il tempo e lo spazio senza tregua, che scioglie una rete infinita di cambi di direzioni, incroci di traiettorie e intarsi di movimenti. Una performance caratterizzata da un’atmosfera sospesa tra passato e ombra, dove figure ieratiche si muovono indossando abiti storici.

Monica Casadei firma le coreografie dello spettacolo, che sarà certamente suggestivo al cospetto della basilica normanna. La Casadei si dedica allo studio della danza classica e moderna. Decisivi nel suo percorso formativo e professionale l’incontro a Parigi con i coreografi Pierre Doussaint e Isabelle Doubouloz e le contaminazioni derivate dalla pratica delle arti marziali.

Nel 1994 fondò in Francia la compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferì in Italia nel 1997.

Dal 1998 al 2007 la compagnia fu in residenza al teatro Due-teatro Stabile di Parma e Reggio Emilia, successivamente da maggio 2014 si spostò al teatro comunale di Bologna, dove risiede tutt’oggi. Artemis Danza ha realizzato oltre trenta creazioni firmate Monica Casadei, cui si affiancano le coreografie per numerosi spettacoli teatrali e d’opera lirica, la promozione di opere di giovani autori e numerose iniziative formative, e tournee in prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo.

In questo spettacolo, che si prefigura come avveniristico balletto d’azione, il personaggio rossiniano di Figaro si moltiplica nei corpi dell’intera compagnia, rappresentando il prototipo dell’uomo di successo nel mondo di oggi, capace di soddisfare con efficacia, vivacità e savoir faire le aspettative di una società che impone ogni giorno di raggiungere nuovi obiettivi, ottimizzando tempi ed energie. Il palco sarà luogo di tripudio, vigore e virtuosismo, dove gli interpreti agiranno con la determinazione, l’energia e il rigore di una squadra speciale che darà vita ad uno spettacolo memorabile.