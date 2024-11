A Montalto Uffugo (CS) nella piazza del Duomo “Madonna della Serra” è andata in scena il capolavoro in assoluto di Ruggiero Leoncavallo: Pagliacci. L’opera ha chiuso le giornate del Festival Internazionale Leoncavallo. Gli interpreti della commedia sono stati: Nedda, rappresentata da Renata Vari. Canio il pagliaccio sarà interpretato da Fabio Armiliato. Per Tonio entrerà in scena Leonardo Lopez Linares. Alessandro D’Acrissa e Francesco Baiocchi interpreteranno rispettivamente Peppe e Silvio.

La direzione dell’Orchestra Filarmonica della Calabria e del Coro Lirico Siciliano sarà affidata al Maestro Filippo Arlia. La regia è firmata da Gianmaria Romagnoli. Tutto questo nel racconto del videoreporter Saverio Caracciolo che andrà in onda domani alle 13:30 e alle 20:00 su LaC TV canale 19 DTT e in streaming su lactv.it