E' il titolo di un convegno che si sta svolgendo a San Mango D 'Aquino organizzato dall'associazione Ripartiamo dal Sud

L 'immigrazione come risorsa e non come problema in un momento di grave crisi e di emergenza con sbarchi quotidiani di disperati in cerca di sopravvivenza. Il confronto con il Centro di Accoglienza GEMES presenti nelle persone di Laura Gentile e Stefano Lo Iacono insieme ai richiedenti asilo politico Ali Muna e Youssouf Pountouqniqni. La neo-presidente Dell'Associazione Graziella Baglio ha sottolineato come tematiche così difficili e importanti devono essere affrontate dal basso. Solo così si può lanciare il messaggio per far comprendere fino in fondo il disagio che vivono gli immigrati. Il dramma che viene dal mare quindi. Troppe vittime innocenti di un sistema che non lascia scampo che non ha pietà dei più deboli, di coloro che esso stesso rende ultimi. In questa situazione spicca la particolare vocazione che la Calabria ha in tema di accoglienza. Il Sud che accoglie il Sud del mondo. In un contesto politico europeo completamente ostile. In questi giorni concitati in cui migliaia di esseri umani rischiano la vita è necessario superare pregiudizi e barriere. La questione si pone sopratutto per i governi sovranazionali affinché si consideri l 'immigrazione come un dato di fatto da affrontare inevitabilmente non innalzando muri ma comprendendo fino in fondo le ragioni di migliaia di disperati in fuga.

Sonia Rocca