Lo chef Cannavacciuolo sarà al ristorante-pizzeria 'Macrito' di Marano Marchesato

Lo chef Antonio Cannavacciuolo è arrivato oggi nel consetino e precisamente a Marano Marchesato per registrare una nuova puntata del programma 'Cucine da Incubo'. A chiedere l'aiuto del temutissimo chef i proprietari del ristorante-pizzeria 'Macrito' di Marano Marchesato.



"Siamo felici ed orgogliosi che oggi sia con noi Cannavacciuolo – ha dichiarato Marcella, moglie del proprietario - per noi essere stati scelti per la sua trasmissione è motivo di orgoglio perchè dalla Calabria sappiamo che anche altri ristoratori hanno scritto per ricevere la visita ed i suoi consigli, eppure siamo stati scelti noi".



"E' stata un'idea di nostra figlia che ha scritto alla redazione del programma, inviando una email, un po’ perché seguiamo il programma e ci piace tantissimo Cannavacciulo, un po’ perché, avendo attraversato un periodo difficile a causa della prematura morte del fratello di mio marito con il quale gestiva l’attività, ci siamo resi conto che ci serviva un input di ripresa. Nel richiedere l’intervento dello chef nostra figlia lamentava che il padre, in questo momento di dolore, voleva chiudere il ristorante perché non ci teneva più. Siamo stati scelti proprio per la storia che c’è dietro al nostro locale e perché loro preferiscono le gestioni familiari". Oggi, quindi, è previsto l'arrivo dello chef Cannavacciuolo che entro quattro giorni darà nuova vita al 'Macrito' di Marano Marchesato.