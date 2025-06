Il pubblico si aspettava risate, ma ha ricevuto un testamento emotivo. Letteralmente. Durante l’episodio, una Lisa adulta scopre una lettera di Marge da aprire “solo dopo la mia morte”. Nella missiva, Marge esprime il desiderio che i suoi figli rimangano uniti e che si prendano cura di Homer, il marito non proprio facile da gestire (anche da morto, figuriamoci da vivo). Il momento clou? Marge che sorride dal cielo su una nuvola, accanto a… Ringo Starr. Sì, proprio lui, dei Beatles. Perché nei Simpson, anche l’aldilà prevede le guest star. Quindi anche il nasuto batterista ex Beatles – vivo e vegeto – deve fare gli opportuni scongiuri? ! ?

Ma Marge è davvero morta?

La domanda rimbalza da un fan forum all’altro. La serie non mostra la sua morte in modo esplicito. Anzi, la presenza di Marge nel finale è più simbolica che reale. È un addio? Un sogno? Un’allucinazione da ciambella? Nessuno lo sa con certezza, ma una cosa è chiara: Marge se n’è andata prima di Homer, e questo basta per far saltare i nervi ai fan più fedeli.

La mamma (quasi) immortale dei Simpson

Creata da Matt Groening e ispirata a sua madre Margaret, Marge Simpson è stata per decenni la colonna morale della famiglia più disfunzionale della TV. Con quella sua voce nasale (grazie alla doppiatrice Julie Kavner) e l’inconfondibile chioma blu, ha tenuto insieme una casa che sarebbe esplosa mille volte senza il suo buonsenso. La sua scomparsa, anche solo ipotetica, segna una svolta storica.

I social in rivolta (e un po’ in lutto)

Su X (ex Twitter), TikTok e Reddit, le reazioni sono esplose: tra meme, lacrime e teorie complottiste (“Marge tornerà come clone, vedrete”), i fan non l’hanno presa bene. D’altronde, chi è cresciuto con Marge che cucina waffle mentre Homer distrugge il divano, non può accettare che la mamma perfetta possa davvero morire.