Milotic Srl, fondata nel 2020, registra un calo significativo nei ricavi, passati da 2,4 milioni a 936mila euro. Ma vanta una solida liquidità di 850mila euro e investimenti in polizze assicurative per 210mila euro

Mentre ieri sera ha co-condotto con Geppi Cucciari la quarta serata del Festival di Sanremo, il business di Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, non se la passa altrettanto bene. La sua società, Milotic Srl, segna infatti un netto calo. Fondata a fine 2020, la Milotic vede Mahmood come azionista di controllo al 90%, mentre il restante 10% è della madre, Anna Frau, che ricopre anche il ruolo di amministratore unico.

Qualche settimana fa, i due soci hanno approvato a Milano il bilancio 2023, il terzo dalla costituzione della società. I numeri raccontano di un utile ridotto a 256mila euro, rispetto ai 483mila euro del primo bilancio, tutto riportato a nuovo. Ma il dato più significativo riguarda i ricavi, che si sono più che dimezzati, passando da 2,4 milioni a 936mila euro.

Nonostante il netto calo dei profitti, Milotic Srl vanta ancora una solida base finanziaria: 850mila euro di liquidità in cassa e crediti verso clienti per quasi 432mila euro. I debiti della società, pari a 287mila euro, sono in gran parte verso fornitori, dunque sotto controllo.

Analizzando la composizione dei ricavi, 860mila euro provengono dall’Italia, 43mila dall’Europa e la restante parte da altre aree geografiche. Inoltre, nel portafoglio di Milotic figura un investimento di 210mila euro in una polizza assicurativa, un segnale di prudenza e pianificazione finanziaria per il futuro.

La flessione di utili e fatturato non sembra dunque preoccupante, grazie alla liquidità disponibile e a una gestione accorta. Per Mahmood, il bilancio di Milotic potrebbe essere solo una battuta d’arresto temporanea in un percorso di crescita più ampio.