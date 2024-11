Il “Ferragosto Live Festival” proseguirà con lo spettacolo di Massimo Ranieri il 18 agosto e il concerto di Daniele Silvestri il 19

Un malore improvviso ha colto Cristiano De Andre' mentre si preparava a raggiungere l'aeroporto di Olbia per recarsi a Lamezia Terme e, quindi, a Diamante (Cosenza), dove stasera era in programma la prima data del suo tour estivo nell'ambito del Festival "Fatti di Musica". Il musicista e' assistito dalla sua compagna Ottavia Pojachi Bettone e dal dottor Luigi Pansini, che ha provveduto ad inviare regolare certificato medico a produzione ed organizzazione del concerto.

A darne notizia sono Luigi Fantini della Concerto srl di Bologna, societa' produttrice del tour, arrivato in Calabria gia' da ieri insieme a parte dalla band, e Ruggero Pegna, organizzatore del Festival, entrambi a Lamezia Terme pronti ad accoglierlo in aeroporto. "Ci dispiace per Cristiano, ma anche per i numerosi fan di varie parti del Sud che attendevano questo evento. In attesa di uno sperato miglioramento, abbiamo anche opzionato il noleggio di un aereo privato - hanno sottolineato Fantini e Pegna - ma le condizioni di Cristiano non sono migliorate. Purtroppo - concludono - il concerto non potrà effettuarsi, nonostante in Teatro sia stato tutto gia' montato. Ci dispiace anche per operai e tecnici che hanno lavorato alacremente anche a Ferragosto".

I biglietti saranno rimborsati

Infine, in merito ai biglietti acquistati, Pegna comunica che "il rimborso sara' effettuato sin da domani nei punti di acquisto dei biglietti. Chi vorra' - aggiunge Pegna - potra' esibire il biglietto d'ingresso presso la biglietteria del Teatro dei Ruderi di Diamante la sera del 18 agosto in occasione dello spettacolo di Massimo Ranieri ed ottenere uno sconto del 15%, pur mantenendo il diritto al rimborso nei giorni successivi.". Il "Ferragosto Live Festival" di "Fatti di Musica" proseguira' quindi, regolarmente, con lo spettacolo di Massimo Ranieri il 18 agosto e il concerto di Daniele Silvestri il 19 agosto. (AGI)