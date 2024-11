Questa sera è il turno del cantautore italiano e della tappa calabrese del suo “Apriti cielo” tour

Prosegue la programmazione della Esse Emme Musica di Maurizio Senese alla Summer Arena di Soverato.

Dopo i successi di “Lyd Edm Festival” e il concerto di Benji e Fede che hanno richiamato nella cittadina ionica fan e appassionati da tutta la regione e non solo, la Summer Arena continua con gli appuntamenti live dell’estate.

Stasera alla Summer Arena, è il turno di Alessandro Mannarino. Attualmente in giro per l’Italia con la “leg” estiva dell’ “Apriti cielo tour”, Mannarino è protagonista di un nuovo show rinnovato negli arrangiamenti, nella scaletta e nella scenografia. Sul palco Mannarino canta, oltre ai grandi classici che lo hanno consacrato oggi come uno dei più amati e apprezzati cantautori italiani, anche le canzoni dell’ultimo album “Apriti Cielo”. La band che lo accopagna in questo meraviglioso viaggio sarà ancor di più al centro della scena: una carovana di 11 musicisti e polistrumentisti di livello con oltre 30 strumenti.

Mannarino e la sua band

Sul palco l’elemento trainante sono percussioni e batteria. Le prime suonate dal brasiliano Mauro Refosco, conosciuto per essere il percussionista dei Red Hot Chili Peppers e della band Forrò in the dark, per aver suonato con David Byrne e Brian Eno e per essere parte del super gruppo Atoms for Peace. Alla batteria uno dei più apprezzati musicisti italiani, Puccio Panettieri, che vanta collaborazioni con i più importanti artisti italiani.

Alle chitarre ci sarà Alessandro Chimienti che accompagna Mannarino dal 2009 e che in questa occasione suona anche guitalele, banjio, chitarra portoghese e ronroco. Inoltre Giovanni Risitano e alla chitarra classica, cavaquinho e sitar Paolo Ceccarelli. Al basso e contrabbasso un altro elemento storico della band, Niccolò Pagani.

Alle tastiere e alla fisarmonica Mauro Menegazzi. Ai fiati Renato Vecchio e Antonino Vitali che suoneranno sax, tromba, flauto traverso e flicorno, ma anche flauti indiani, shalumeau e duduk armeno. Al violino Lavinia Mancusi che insieme a Simona Sciacca, con Mannarino dagli esordi, sono i cori del live.

Maurizio Senese ha ribadito altre due importanti collaborazioni che contribuiscono a valorizzare il progetto Summer Arena: il maestro orafo Michele Affidato che a Mannarino consegnerà una sua opera e l’Avis, presente con uno stand informativo sulle attuali campagne di sensibilizzazione.