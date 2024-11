Marcello Fonte, attore reggino star di “Dogman”, ha rivolto un messaggio di solidarietà a Maria Antonietta Rositani, la 42enne data alle fiamme dall’ex marito nelle settimane scorse a pochi passi dal centro città: «A lei porgo tutto il mio amore - ha affermato alla nostra testata - e spero non succeda più un fatto del genere e trovi la gioia nelle persone che non accettano questi gravi fatti. Basta con la violenza sulle donne - ha chiosato Fonte - non se ne può più».



Intervenuto ieri sera al Reggio Calabria film festival, Marcello Fonte che ha vinto la "Palma d’oro" a Cannes, nei giorni scorsi, però si è visto sfumare il "David" di Donatello, assegnato invece ad Alessandro Borghi che ha interpretato il ruolo di Stefano Cucchi in “Sulla mia pelle". Una scelta che comunque non l’ha lasciato deluso. «Borghi - ha dichiarato - è un grande attore ed è stato giusto che il suo film abbia vinto».



Sul palco degli “Oscar” del cinema italiano, però Fonte ci è salito ugualmente. Quando Matteo Garrone ha ricevuto il premio alla miglior regia, sempre per “Dogman”, l’ha trascinato con sé sottolineando il suo importante ruolo all’interno della pellicola. Un’emozione unica per l’attore reggino. «Lui è una persona sensibile - ha detto Fonte -, che “sente” ciò che è giusto fare e ciò che non è giusto fare. Io non mi aspettavo nulla - ci tiene a precisare - quella sera. Ciò che abbiamo fatto fino adesso è andato molto bene e va bene così».



I due continueranno a lavorare nel nuovo film “Pinocchio” insieme a Roberto Benigni, ma al momento l’argomento è top secret. «C’è un cast eccezionale e sono molto contento»: questo è stato l’unico commento che i cronisti sono riusciti a strappargli.