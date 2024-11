Si è conclusa nella serata di ieri, a Catanzaro, la parte delle riprese previste nel capoluogo calabrese di "Calibro 9", film prodotto dalla Minerva Pictures per la regia di Toni D'Angelo. Si tratta del sequel di un noir-poliziottesco cult degli anni ’70, "Milano Calibro 9" di Fernando Di Leo. "Calibro 9", che si avvale anche del sostegno di Rai Cinema e della collaborazione del Mibac, propone un cast di primo livello, con attori come Marco Bocci, Ksenia Rappoport, Alessio Boni, Michele Placido e Barbara Bouchet, quest'ultima già protagonista al fianco di Gastone Moschin nell'opera firmata da Di Leo.

La trama

La trama narra di un ricco avvocato viziato, figlio del protagonista del film precedente, che si annoia nella sua "Milano da bere" e pensa di passare il tempo organizzando un colpo del secolo del web, spostando somme per cento milioni di euro, ma sbaglia obiettivo e le vittime del colpo si mettono alla sua ricerca. "Calibro 9", le cui riprese sono previste anche in altre parti d’Italia e in alcune località estere, è la prima produzione cinematografica che ha fatto tappa a Catanzaro, grazie anche agli sforzi di Gianvito Casadonte, sovrintendente della Fondazione Teatro Politeama e direttore del Taormina Film Festival e del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro: nel capoluogo calabrese il primo ciak è stato battuto il 24 giugno e si è girato per circa due settimane, con scene allestite nel centro storico, nel quartiere marinaro e in altri rioni caratteristici del capoluogo e in alcune località della costa jonica come Stalettì, e con l’impiego anche di maestranze locali, dalle figurazioni (ben 30 comparse, tra cui una decina di anziani) ai macchinisti e a tanti altri tecnici che hanno fornito supporto tecnico e logistico, coordinato dal responsabile dell’organizzazione territoriale del film, Raffaele Bitonte.

La presenza degli artisti

La presenza di molti artisti di rango – Bocci e la Rappoport sono stati a Catanzaro per tutta la durata delle riprese, Boni il primo giorno e Placido ieri - ha richiamato nelle varie location del set molti fan, appassionati e curiosi, a caccia di scatti, selfie e autografi. A sua volta, l'intera produzione di "Calibro 9" ha speso parole di gratitudine per la «bellissima accoglienza ricevuta a Catanzaro» sottolineando «l’alta professionalità dei nostri collaboratori calabresi e la straordinaria bellezza dei luoghi nei quali si è girato». Dopo Catanzaro, la prossima tappa della troupe di "Calibro 9" sarà Milano.