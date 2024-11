Saranno la 32enne Maria C., ingegnere biomedico di Martone, e Alessandro R., consulente del lavoro di Siderno, i due fortunati ad essere sposati da Jovanotti, durante il concerto in programma a Roccella Jonica, il prossimo 10 agosto. La giovane coppia è stata, infatti, estratta a sorte durante una diretta sui canali social di Lorenzo Jovanotti (Facebook ed Instagram). Il Jova Wedding Party è l’originale iniziativa voluta dal cantante romano e che si terrà durante tutte le tappe del suo tour estivo. Il programma prevede complessivamente 17 matrimoni, uno ogni concerto, celebrati in giro per l’Italia. Jovanotti, insieme alla moglie Francesca Valiani, ha selezionato e vagliato ben 2812 richieste per partecipare al concorso lanciato sui social a febbraio e aperto agli innamorati.

