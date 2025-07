Il Mediterraneo Festival Corto, in scena dal 2 al 6 luglio, è tornato nella sua quindicesima edizione. La kermesse, organizzata dal Cinecircolo Maurizio Grande e dedicata al cinema e ai cortometraggi, si svolge nella città di Diamante. La madrina dell’edizione 2025 è l’attrice Donatella Finocchiaro.

La presentazione

La presentazione della nuova edizione, che come di consueto premierà i migliori cortometraggi pervenuti, è avvenuta nel corso di una conferenza stampa moderata dalla giornalista Francesca Magurno, a cui ha preso parte anche Cristina Donadio, attrice con una lunga carriera alle spalle e memorabile interprete di Chanel, personaggio della fortunata serie televisiva “Gomorra”.

Insieme a lei c’erano: Simone Sollazzo, vicesindaco di Diamante; Ciriaco Astorino, presidente Cinecircolo Maurizio Grande; Salvatore Licursi, presidente Pro Loco Riviera dei Cedri; Antonio Bartalotta, direttore Matchnews (premio stampa); Lorenzo Caravello, presidente FEDIC (Federazione Italiana Cineclub); Ferdinando Romito, direttore tecnico Mediterraneo Festival Corto; Francesco Presta, direttore artistico Mediterraneo Festival Corto.

La serata inaugurale

La serata inaugurale è andata in scena giovedì 3 luglio sul lungomare di Diamante. La conduzione è stata affidata al giornalista Ugo Floro, affiancato dall'assessora alla Cultura del Comune di Diamante, Martina Presta, e dal presidente del Cinecircolo Maurizio Grande. Floro ha condotto l'evento sotto lo sguardo vigile di E.T., mascotte ufficiale del Mediterraneo Festival Corto e riproduzione originale del noto alieno cinematografico. Si tratta di una concessione della fondazione intitolata a Carlo Rambaldi, genio della meccatronica e premio Oscar per i migliori effetti speciali per l'omonimo film "E.T. l'extraterrestre". A portare il simpatico alieno sul palco, sono le biciclette degli atleti della ASD Ciclone di Belvedere Marittimo.

Diritti umani

Ma il Mediterraneo Festival corto, non parla solo di cinema e cortometraggi; l’evento è anche l’occasione per parlare di temi sociali e diritti umani. La kermesse prevede un convegno per i 50 anni di Amnesty International Italia, durante il quale interverrà il portavoce, Riccardo Noury.