Miss Italia, il mitico concorso che racconta oltre 60 anni di bellezza nazionale, torna per la nuova edizione targata 2016. Domani, la conferenza stampa con Miss Italia 2015, Alice Sabatini, sul Terrazzo Pellegrini (ore 11)

Domani, alle ore 11, sul Terrazzo Pellegrini (Casa editrice Pellegrini, via Camposano 41, ex via DeRada) la conferenza stampa per presentare la nuova stagione del concorso di bellezza più amato d'Italia. Alla guida della manifestazione, esclusivista per la Calabria: l'agenzia Carlifashionagency (diretta da Carmelo Ambrogio e Linda Suriano) in collaborazione con lo stilista Claudio Greco.

All'incontro con la stampa parteciperà la splendida Alice Sabatini Miss Italia 2015 e le Miss Italia Calabresi. All'incontro presiederà lo stilista Claudio Greco e i titolari dell'agenzia Carlifashion (Carmelo Ambrogio e Linda Suriano), a condurre la giornalista Raffaella Salamina.



"Torniamo con una rinnovata energia. Dopo il successo dell'edizione 2015, Miss Italia in Calabria quest'anno riserva entusiasmanti novità – annunciano gli organizzatori – Dopo gli importanti risultati raggiunti nella prima edizione, la Carlyfashion riconferma la stessa squadra. Anche in questa stagione non punteremo solo sulla bellezza ma anche sull'arte e sulla cultura - e concludono - Cercheremo non solo belle ragazze ma giovani donne complete, affascinanti dentro e fuori!"