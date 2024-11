Rinviata al 15 luglio la selezione di Miss Italia Calabria 2021 causa Covid19, presso La Maison Luxury Fashion Drink di Tropea, prevista per domani. La kermesse, organizzata per il settimo anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, ha dovuto rimandare l’appuntamento tanto atteso per un improvviso caso di coronavirus: «Abbiamo da poco appreso la notizia della positività al Covid del figlio del proprietario della location, anche se entrambi i genitori hanno effettuato le due dosi del vaccino, e l’altro figlio è risultato comunque negativo a due tamponi rapidi. Con grande senso di responsabilità, per tutelare la città di Tropea e tutti coloro i quali avrebbero preso parte all’evento, si è deciso di comune accordo con i proprietari di rinviare la selezione al 15 luglio. Il prossimo appuntamento – concludono gli agenti regionali – è previsto il 4 luglio al "V’incanto" di Cosenza.

Tropea avrebbe dovuto ospitare la prima selezione della stagione di Miss Italia Calabria 2021. Madrina dell'evento sarà Miss Italia 2020 Martina Sambucini.

Stop improvviso

Lo stop subito dopo l'annuncio della ripartenza. «Siamo molto emozionati per questa ripartenza – avevano dichiarato in una nota gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio –. Ci teniamo a ringraziare in primis la nostra patron Patrizia Mirigliani, donna forte e tenace. Un altro ringraziamento va alla famiglia Natale, che ha accolto la nostra iniziativa permettendoci di organizzare questo evento. Siamo vicini a tutte le persone che hanno sofferto questo grave periodo di crisi che ci ha colpiti soprattutto umanamente, ma anche economicamente. Ci auguriamo che si ritorni al più presto alla normalità. Rivolgiamo un grosso in bocca al lupo ai nostri colleghi agenti, alle Miss ed alla nostra squadra di Miss Italia Calabria».