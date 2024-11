Grande successo per la trentaduesima tappa calabrese di Miss Italia, che ieri sera si è tenuta a Belvedere Marittimo, subito dopo l'evento concomitante "Oltre la bellezza". Miss Framesi Calabria 2024 è Demetra Anna Donato, 21 anni, proveniente da Montalto Uffugo. La giovane si è quindi aggiudicata la tappa di Miss Italia Belvedere e potrà accedere alle prefinali nazionali dello storico concorso di bellezza. Miss Belvedere Marittimo è invece Linda Biondi, mentre Serena Corcione si è aggiudicata una borsa di studio concessa da Rossella Izzo, che le consentirà di partecipare all'evento Actors Planet.

Bellezza e talento al centro della kermesse

Ad organizzare la serata, che ha ospitato la trentaduesima edizione di Miss Italia Calabria e "Oltre la bellezza", è stata l'associazione "Impegno Comune Calabria". L'evento è stato patrocinato dal Comune di Belvedere Marittimo, rappresentato ieri sera dalla vicesindaca Francesca Impieri, che ha portato i saluti di tutta l'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Cascini. La kermesse non vuole solo celebrare la bellezza esteriore delle giovani partecipanti, ma metterne in risalto qualità e talenti, così come si propone di valorizzare il territorio attraverso la cultura e le tradizioni locali. L'edizione di quest'anno, condotta da Linda Suriano e Larissa Volpentesta, è infatti intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”.

La giuria

La giuria della manifestazione era composta da: Sandro Donato Grosso, Francesca Pecora, Antonio Procopio, Stefano Vecchioni, Livia Cascarano, Maria Letizia De Bellis, Giuseppe Pirillo, Salvatore Garbato e Giangabriele Quintieri.

Mix di bellezza e cultura

A parlare, ai nostri microfoni, è Ugo Massimilla, componente di "Impegno Comune Calabria", associazione che ha organizzato sia la tappa belvederese di Miss Italia che la seconda edizione di "Oltre la bellezza". «Il connubio - dice - era già nato l'anno scorso, quest'anno l'abbiamo concretizzato con una manifestazione unica. Lo abbiamo fatto qui, in questa cornice bellissima». L'evento si è svolto nella piazza dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, a ridosso del lungomare cittadino, e ha visto la partecipazione di centinaia di persone. «Abbiamo sfidato la piazza - ha concluso Massimilla - e abbiamo vinto».