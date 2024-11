Il presidente del pontificio consiglio della cultura è stato insignito presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Mediterranea” dello stretto

Un riconoscimento voluto dalla Conferenza dei rettori italiani alla presenza del ministro dell'Istruzione e della Ricerca Valeria Fedeli e dell'Interno Marco Minniti. Come riferito dall’ansa, sono stati due i temi centrali della lectio magistralis del Cardinale Gianfranco Ravasi: la natura umana ed il rapporto tra politica e religione.

!banner!

"Compito della politica - ha detto - è quello di tenere conto dell'insieme dei problemi e cercare di inserirli in uno schema concreto. Il compito della religione è quello di essere una 'spina nel fianco' ricordando alcuni valori che devono essere sempre come una sorta di 'stella polare'. C'è uno dei grandi temi che non ho potuto sviluppare qui ma che io considero fondamentale. Non ci si può confrontare, a livello di dialogo culturale se non si risolve prima la domanda: chi è l'uomo".