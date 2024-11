Appuntamento sabato 11 novembre al Sistema bibliotecario vibonese

Sabato 11 novembre al Sistema Bibliotecario Vibonese la delegata Provinciale del Movimento Animalista, Maria Betrò presenterà “Agenda per un paese migliore”, cioè le linee programmatiche della nuova formazione politica per le elezioni nazionali, e i componenti del coordinamento Provinciale: Rosita Giordano ( Vice responsabile della provincia di Vibo ) , Jessica Fazio (tesoriere-segretario della provincia di Vibo). Inoltre, sarà presente il responsabile regionale, avv. Claudio Cricenti.





Le linee programmatiche

Buona parte delle azioni proposte nelle linee programmatiche, che saranno approfondite da appositi comitati tematici, sono dedicate alla tutela degli animali e corrispondono a progetti di legge già depositati dall’on. Brambilla nel corso della legislatura. Tra queste iniziative animaliste, circa una trentina, spiccano la proposta di riconoscere in Costituzione gli animali come esseri senzienti, titolari di alcuni elementari diritti, e quella di apportare, di conseguenza, modifiche al codice penale e civile, con un aggravio di pena per chi maltratta o uccide gli animali.

Lotta al dissesto idrogeologico

Nel capitolo ambiente si segnalano la lotta al dissesto idrogeologico e le bonifiche dei siti inquinati, da considerare come assoluta priorità nazionale, con un rinnovato impegno per la gestione delle acque e del territorio; un vero rilancio della aree protette; l’affermazione concreta del principio “chi inquina paga”; l’ipotesi di creare un “ministero della Sostenibilità” con una funzione di “filtro”, rispetto alle proposte degli altri ministeri, simile a quella che oggi ha il ministero dell’Economia. “Nella parte “generalista” gli argomenti sono comunque affrontati secondo la medesima ottica culturale, con una particolare attenzione ai soggetti più deboli, a valori come la vita , la non-violenza e la legalità.

Sosterremo tutte le misure volte a debellare la povertà assoluta, che marginalizza fasce consistenti della popolazione. Nei tavoli tematici studieremo una forma di integrazione al minimo che a regime interesserà comunque tutti i cittadini al di sotto di una certa soglia di reddito annualmente predeterminata. Proponiamo misure per applicare le buone leggi che abbiamo sui portatori di handicap – che sul territorio calabrese hanno scarse forme di supporto, se non quello ottenuto a fatica dal volontariato dell’associazioni e della comunità -per favorire il lavoro femminile, per punire più severamente la violenza contro le donne, contro i minori, contro i disabili, per ridurre ragionevolmente i costi della politica.





Sanità e diritto alla salute

Abbiamo programmi e progetti realizzabili per la Sanità e il diritto alla salute. Oggi in Calabria il cittadino è costretto a cercare aiuto nelle altre regioni: mancano posti letto , ci sono lunghe file d’attesa per una visita o un esame, la specialistica è suddivisa in aree che spesso ci vogliono ore per raggiungere.

Il Movimento animalista vuol avere radici solide sul territorio. “Ecco perché – spiega la coordinatrice provinciale– cogliamo l’occasione per presentare tutti i componenti del coordinamento provinciale e ricordare agli amici degli animali e agli elettori in generale che siamo a loro disposizione per raccogliere segnalazioni, sollecitazioni e suggerimenti”.