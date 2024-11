Laboratori ed eventi si svolgeranno su iniziativa dell’associazione “Linea Jonica” dal 27 al 29 dicembre

Dal 27 al 29 dicembre si terrà la prima edizione invernale di “Felici&Conflenti”. Sarà questa un’ estensione ideale del grande evento che si tiene tutte le estati in Luglio fra i monti del Reventino (Catanzaro) e che la scorsa stagione ha celebrato la sua quarta edizione.

A promuovere l’evento è l’associazione culturale “Linea Jonica”, da anni impegnata nel favorire attività mirate allo studio delle culture locali e alla promozione di un turismo di qualità. Come per le edizioni estive, anche questa prima invernale sarà centrata sulla cultura dell’area del monte Reventino e del fiume Savuto. Luoghi che custodiscono un patrimonio musicale di tradizione orale ricchissimo su cui i ragazzi del gruppo promotore hanno svolto una operazione di ricerca e recupero.

Laboratori ed eventi

Nel corso dei tre giorni si svolgeranno i seguenti laboratori: zampogna della Presila (Muraca e Ferlaino), organetto (Nitti e Mancuso), canto tradizionale (Gallo), danze del Reventino ( Tallarico e Bressi), intaglio tradizionale (Piazzetta). Meritano una particolare attenzione i laboratori di cucina sociale e le degustazioni di vini locali. Tutte le attività didattiche saranno incentrate sui temi natalizi: quindi canti e suoni legati al natale ma anche laboratori culinari alla riscoperta delle ricette natalizie. Altri appuntamenti vedranno protagonisti Rocco Greco, costruttore di campanacci che custodisce e tramanda una lunga tradizione familiare; e l’astrofilo Tonino Colosimo che con l’associazione Astro Pramantha presenterà u’a osservazione astronomica in forma di spettacolo intitolata “Viaggio nella profondità del cosmo”.

Da non perdere la presentazione del lavoro discografico dal titolo “Musiche tradizionali dell’area Reventino-Savuto”. Questo disco è la prima pubblicazione curata dall’associazione Felici&Conflenti e documenta la meticolosa attività di ricerca svolta nel territorio dai membri dell’associazione.

Valorizzate le produzioni locali

Le iniziative di Felici&Conflenti mirano a valorizzare la cultura e le produzioni locali, e a custodire, favorendone la trasmissione orale, tecniche e conoscenze di un passato che i vortici della globalizzazione sembrano aver spazzato via. Le giornate si concluderanno il 29 Dicembre con il concerto “Suoni pastorali ”, che si terrà nella chiesa della Madonna di Loreto sita in Conflenti superiore. A seguire gran festa finale in collaborazione con l’associazione “Gli amici del casale”. Soddisfazione ha espresso Alessio Bressi, presidente dell’associazione “Felici & Conflenti” per il successo delle varie iniziative proposte il cui merito va attribuito alla fattiva collaborazione delle varie associazioni esistenti sul territorio e della cittadinanza tutta.