La settima edizione del festival è un invito alla scoperta non solo della creatività e della buona musica, ma dell’atmosfera e della straordinaria bellezza dei luoghi in cui è incastonato

Dopo il successo di una ricca e partecipata edizione 2018 che ha ospitato i nomi più importanti della scena musicale italiana, è tempo di scaldare i motori per il Color Fest VII. Punto di riferimento per la musica indie nel Sud Italia, il Festival che ha cristallizzato in questi anni la sua formula vincente nel connubio fra musica, arte e natura, torna il 3-4 agosto nella suggestiva cornice del Parco naturale di Platania.

L’edizione 2019 “Sei bella davvero”, è un invito alla scoperta non solo della creatività e della buona musica del festival, ma dell’atmosfera e della straordinaria bellezza dei luoghi in cui il Color Fest è incastonato: equidistante fra il mare e i tramonti di Gizzeria e Il Monte Reventino, un massiccio montuoso della Calabria che rappresenta il prolungamento occidentale della Sila Piccola.

Un ricco patrimonio artistico e naturale, abbraccerà una proposta musicale che si conferma essere di grande pregio e qualità, nella due giorni indimenticabili di concerti, mostre, reading e dj set in programma.

L'evento culturale

Dopo i primissimi nomi annunciati nelle scorse settimane, il festival dell’estate calabrese, annuncia la line-up completa.

A completare il cartellone arriva uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana: i Tre Allegri Ragazzi Morti che presenteranno per la prima volta in Calabria Il Sindacato dei Sogni, nuovo potentissimo album intriso di rock psichedelico di matrice ‘80. Alla band di Pordenone si uniscono i Massimo Volume, formazione italiana leggendaria, un’avventura in bilico tra (post)rock e letteratura che ha marchiato a fuoco l’ultimo ventennio di storia musicale italiana. Spazio poi agli I hate my Village, super band formata da Fabio Rondanini, Marco Fasolo, Alberto Ferrari e Adriano Viterbini che riporteranno nella due giorni di festival, il calore tribale e i ritmi poderosi della musica di ispirazione africana.

Come ogni anno si aggiunge alla due giorni, il meglio dei neonati progetti territoriali, rappresentati in questo 2019 da Naip , acronimo di “nessun artista in particolare”, un progetto musicale formato da un one man band che fa uso di batteria elettronica, synth, loop station, chitarra e voce.

Dj set portentosi con Fabio Nirta dj, producer, promoter cosentino, membro del collettivo PSNZZT e Linoleum Dj Set format storico del clubbing milanese, che porterà anche in Calabria la sua miscela ad alto tasso danzereccio.

Insieme a loro i già annunciati Motta performer magnetico che vive la sua vera dimensione artistica sul palco, che al Color presenterà un nuovo live set in cui saranno il suo studio e la sua ricerca sonora a condurre lo spettatore, portandolo per mano, in territori di ascolto non scontati, il tuffo solista di Franco 126, fresco di debutto e di prime volte, in particolare nel cimentarsi con il cantautorato italiano che trova ispirazione in poeti come Franco Califano. Insieme a lui, la potenza sonora dinamitarda de La Rappresentante di Lista, che porteranno sul palco l’amore, la violenza, la corporalità, il dolore, le paure, i sogni e le fragilità di Go Go Diva e la divina Myss Keta, performer e nuova icona pop, il cui live è un’esperienza che ha pochi rivali in Italia. Spazio poi a Murubutu, rapper unico nel suo genere nel Belpaese, che nel suo flow e nella sua scrittura condensa uno storytelling espressivo, legato tanto al racconto della contemporaneità quanto alla scoperta di contenuti letterari. All’ironia e alle good vibrations del cantautorato degli Eugenio in Via di Gioia che presenteranno il loro “Natura viva”, la nuova promessa di Bomba Dischi Clavdio e a un pezzo di storia della scena alternativa musicale italiana: Giorgio Canali, artista dall’inesauribile energia creativa, simbolo di una proposta musicale intrisa di rock e impegno politico.