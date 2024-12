Nella giornata finale artisti locali e nazionali, guidati dal direttore dell’evento Antonio Pascuzzo, hanno coinvolto un’altissima quantità di partecipanti tra cui giovani ma anche famiglie a spasso per il capoluogo di regione tra musica ed allegria

La terza edizione della "Nakalaika" ha trasformato Catanzaro in un palcoscenico a cielo aperto, regalando una serata memorabile nell’antivigilia di Capodanno tra musica, poesia e condivisione. Questo evento straordinario, parte della quinta edizione di "A farla amare comincia tu", diretto da Antonio Pascuzzo e promosso dalla Regione Calabria-Calabria Straordinaria, ha registrato un’affluenza senza precedenti e si è confermato come uno degli appuntamenti imperdibili delle festività natalizie.

Un viaggio emozionante nei vicoli

Il pubblico è stato guidato da un flusso musicale continuo che ha attraversato i suggestivi vicoli della città, trasformandoli in un racconto vivo. La serata si è aperta con la performance di Renzo Rubino e la sua Sbanda, che da una cassa armonica d’epoca ha dato inizio a un percorso magico. Il viaggio è proseguito lungo il corso principale, dove un pianoforte a coda e una pedana gitana hanno ospitato artisti del calibro di Mario Dovinala, Mauro Menegazzi, Nicolò Pagani, Simona Sciacca, Lavinia Mancusi, e Antonio Pascuzzo, con interpretazioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato.

Roy Paci, Mannarino e l’apoteosi finale

Tra i momenti più emozionanti della serata, la tromba di Roy Paci ha regalato sonorità senza tempo con un set a sorpresa dal balcone di uno dei palazzi storici del centro, mentre la struggente serenata di Claudia Olivadese ha incantato larghetto Sant'Angelo, uno degli scorci più suggestivi del capoluogo di regione. La notte si è conclusa in grande stile sul terrazzo panoramico della città, affacciato sui due mari, dove Alessandro Mannarino ha conquistato tutti con la sua voce potente e carismatica.

Il pubblico, immerso in una magica atmosfera natalizia, è stato unito da un abbraccio collettivo fatto di musica e emozioni, rendendo questa notte indimenticabile.

Catanzaro mèta culturale e turistica

Grazie a eventi come "Nakalaika", Catanzaro si conferma una destinazione culturale d’eccellenza, capace di attrarre turisti e valorizzare il patrimonio storico e artistico della città. Questa terza edizione ha rafforzato il ruolo della Calabria come punto di riferimento per il turismo esperienziale e le grandi manifestazioni artistiche.

"La Nakalaika" non è solo un evento: è un’esperienza che unisce arte, tradizione e bellezza, offrendo emozioni indimenticabili. La magia di questa notte risuonerà ancora a lungo, in attesa della prossima edizione.