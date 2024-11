Si chiama Cogal.tv il primo canale web interamente dedicato alla promozione e valorizzazione del territorio vibonese con particolare attenzione alle politiche della ruralità.

Realizzata nell’ambito della Misura n° 313 del P.S.L. 2007-2013, il Cogal Monteporo- Serre Vibonesi è il primo Gruppo di Azione Locale in Italia che si dota di un proprio canale televisivo su piattaforma web. Un database di video e di contenuti sempre disponibile, che consentirà di seguire tutta l’attività dell' Ente. Tra le novità presentate in conferenza stampa, la creazione di un Tg di informazioni, che il Cogal pubblicherà periodicamente sulla piattoforma, l'opportunità di vedere in diretta, attraverso la tecnologia streaming, gli eventi nazionali e internazionali che il Cogal Monteporo- Serre Vibonesi realizzerà per il territorio grazie alla partnership con Radio Onda Verde