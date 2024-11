Iniziativa di Palazzo dei Bruzi per rendere più fruibili i diversi appuntamenti artistici già in programma

Un brand semplice ed efficace: Cosenza Cultura. Il logo rappresenta i tre pedali del pianoforte, in rosso quello centrale, ideato da Alfonso Rendano. E sul palcoscenico del Teatro a lui dedicato l’amministrazione comunale ha riunito direttori di musei, rappresentanti di compagnie artistiche, presidenti di associazioni, in breve tutte le componenti protagoniste degli appuntamenti di intrattenimento previsti in città. La volontà dell’amministrazione è quella di creare un contenitore, un cartellone unico in cui inserire le numerose iniziative già programmate, per favorirne la piena fruibilità. L'incontro, al quale era presente anche Mario Occhiuto, è stato introdotto dal vicesindaco con delega alla cultura Jole Santelli.