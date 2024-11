E' stata presentata ieri pomeriggio, nella sala giunta della Camera di Commercio, l'Associazione Fotografica Cromatica Catanzaro.

Alla presenza del padrone di casa, il presidente dell'ente camerale Paolo Abramo, e dell'assessore comunale alla cultura Daniela Carrozza, il presidente della neonata associazione Saverio Russo ha illustrato a giornalisti e pubblico il nuovo soggetto culturale e le attività che presto saranno allestite in città.



«Cromatica nasce sulla base della passione comune di tutti i suoi iscritti ma soprattutto sulle differenze tecniche, stilistiche e concettuali che ognuno di noi ha sulla fotografia. Da qui il nome che vuole sintetizzare queste caratteristiche che crediamo possano essere il vero motore della nostra azione – ha esordito Russo -. Sono grato al presidente Abramo e all'assessore Carrozza per l'entusiasmo e l'interesse manifestato nei nostri confronti, la loro attenzione al lavoro che ci proponiamo di fare è uno stimolo importante».

L'associazione è nata dall'incontro di un gruppo di giovani fotoamatori, che ha iniziato un percorso di approfondimento e di confronto nel corso del laboratorio di fotografia del Centro Polivalente di Catanzaro. Da quella esperienza la passione di molti è cresciuta, insieme al desiderio di conoscere e coinvolgere quanti nella città condividono lo stesso interesse, e alla volontà di creare un'alternativa culturale e di svago per i giovani – e non solo – a Catanzaro.



Tante le iniziative in cantiere per Cromatica, che già nella serata di ieri ha esordito sul territorio con una mostra collettiva all'interno di uno dei locali simbolo della movida catanzarese nel quartiere marinaro, il Fabric, con una mostra che sarà visitabile per tutto il week end.



Il segretario dell'associazione Fabio Spagnolo ha illustrato innanzitutto il corso diavviamento alla fotografia, che sarà tenuto da alcuni soci di Cromatica e sarà fruibile a tutta la cittadinanza, gratuitamente. Si terrà nel quartiere Pontepiccolo, presso il centro sociale "Vinicio Caliò" con modalità e tempi che saranno comunicati nei prossimi giorni.



Intanto parte il primo "contest" fotografico, patrocinato dalla Camera di Commercio, finalizzato alla riscoperta e alla valorizzazione del centro storico di Catanzaro e delle sue attività economiche. In questi giorni gli associati dedicheranno una serie di uscite fotografiche a corso Mazzini e ai suoi vicoli, alle tante bellezze nascoste a cui i cittadini sono forse troppo abituati per apprezzarle quotidianamente. Da questo lavoro prenderà vita un'esposizione collettiva.



La valorizzazione della città, anzi la sua rivalutazione è proprio il tema cardine dell'azione che Cromatica si propone di mettere in atto. Proprio su questo aspetto, il presidente Abramo ha tenuto a sottolineare: «Sono particolarmente felice di poter tenere a battesimo questa associazione e ringrazio i soci che hanno scelto la Camera di Commercio per la loro presentazione ufficiale. E' per me motivo d'orgoglio, infatti, poter ufficializzare la nascita di un sodalizio il cui scopo risiede nel dare forma concreta e sostanziale al grande amore che tutti i catanzaresi hanno per la loro città, ma che spesso non sanno come esprimere. Il lavoro di Cromatica sul territorio sarà quindi importante non solo per valorizzare Catanzaro attraverso una vera e propria azione di marketing che scaturirà dai loro scatti, ma sarà anche quello di aiutare le istituzioni nel comparto della cultura, dove a volte gli enti locali non possono investire quanto dovrebbero».



Sulla stella lunghezza d'onda Daniela Carrozza, la quale ha esordito con un «vi accogliamo a braccia aperte», sintomo dell'importanza del ruolo che Cromatica si propone di svolgere sul territorio cittadino, per poi aggiungere: «Sono sicura che attraverso il vostro lavoro e i vostri scatti,contribuirete concretamente in quell'opera di rivalutazione della città che come amministrazione comunale vogliamo perseguire. Catanzaro ha bisogno di essere guardata con occhi diversi, da prospettive nuove».'