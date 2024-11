A vent’anni da “Laura non c’è”, Nek continua a mietere successi. Il suo tour “Unici” alla Summer Arena il 25 luglio

Venti anni fa Filippo Nek Neviani presentava sul palco del Festival di Sanremo “Laura non c’è”, non vincendo, ma il singolo diventò un successo mondiale che portò l’album (“Lei, gli amici e tutto il resto”) a vendere 2 milioni di copie e ad ottenere 6 dischi di Platino.



Singolo ed album entrarono in classifica in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Svezia, Belgio e Finlandia.

Contemporaneamente, la pubblicazione della versione in spagnolo aprì a Nek le porte del mercato sud-americano, raggiungendo i vertici delle classifiche in Brasile, Perù, Colombia, Ecuador, Argentina e Messico. Un’onda lunga che dura ancora oggi con l’inserimento di “Laura non c’è” in oltre 200 compilation per circa 20 milioni di copie vendute.



Tante le lingue in cui “Laura non c’è” è stata tradotta. Oltre che in spagnolo, Nek registra il singolo anche in inglese (“Laura Is Away”) e in italo-francese (“Laura”), artisti di tutto il mondo hanno reinterpretato nella propria lingua (tedesco, greco, olandese, cantonese, russo, altri…) il brano, che è stato rivisitato anche in stile bachata.



A 20 anni da quel successo e dopo 25 anni di carriera (il primo album “Nek” è del 1992, il debutto assoluto a Castrocaro è del 1991), Nek è oggi un artista di fama internazionale con milioni di dischi venduti nel mondo.



“Unici” (Warner Music), uscito quest’autunno ed entrato subito ai vertici delle classifiche (Disco D’oro per le vendite) è il 13° album di inediti dell’Artista e contiene il singolo "Differente”, attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio italiane e le hit degli scorsi mesi “Uno di questi giorni” e la title track “Unici”.



Nek è adesso in tour e il suo “Unici in tour” arriverà anche a Soverato, ospite del programma della Summer Arena, allestita e ideata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.