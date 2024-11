Non solo musica ma anche danza e cabaret per l'edizione 2018 della kermesse targata Senese nella perla dello Ionio. Si parte il 16 luglio

È partito il conto alla rovescia per la terza edizione della Summer Arena 2018, la rassegna messa in piedi dalla Esse Emme Musica del promoter Maurizio Senese che porterà nella struttura allestita sul lungomare di Soverato, con circa 5000 posti, grandi artisti del panorama musicale nazionale e non solo. Sarà il concerto di Nek, Renga e Pezzali ad aprire la kermesse il 16 luglio, seguito da Gianni Morandi il 19. Il 24 luglio sarà la volta del finalista di Amici Riki seguito il 5 agosto dal duo comico Pio e Amedeo. Il 9 agosto la danza sarà protagonista con Il lago dei cigni, il 16 il rapper Sfera Ebbasta. Per arrivare al 22 e 24 agosto con Francesco de Gregori e Fabrizio Moro, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo insieme ad Ermal Meta.

Soverato capitale della musica

«La Summer Arena si conferma l'evento più importante dell'estate a livello regionale, riconosciuto a livello nazionale - ha affermato con soddisfazione Senese - la nostra struttura è fra le dieci più importanti in Italia. Oltre ai grandi eventi musicali quest'anno, per accontentare i gusti di tutti, abbiamo inserito anche uno spettacolo di cabaret con Pio Amedeo e la danza con una compagnia russa che con "Il lago dei cigni" sta facendo sold out in ogni parte del mondo».

Ma le novità non sono solo artistiche: «Da un punto vista strutturale - ha aggiunto Senese - le tribune della Summer Arena non saranno più con le panche ma con comode sedute di colore giallo e blu, ricreando un vero teatro all'aperto. L'evento non gode di contributi pubblici, per questo il mio ringraziamento va agli sponsor, al pubblico che paga biglietti altissimi e all'amministrazione comunale di Soverato che, pur non supportandomi economicamente, mi supporta moralmente e mi incoraggia ad andare avanti».

Per il sindaco della città Ernesto Alecci «Soverato ormai è il comune capofila regionale per quanto riguarda l'intrattenimento. Abbiamo un ricco cartellone di eventi e la ciliegina sulla torta sarà la Summer Arena. Anche quest'anno ringrazio la Esse Emme Musica per aver creduto in Soverato e nella Calabria».