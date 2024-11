Nuova sfida artistica per l’attore comico reggino Gennaro Calabrese che, da lunedì 18 febbraio, condurrà il nuovo programma “20 anni insieme” , su Alice Tv. Il format dedicato ai 20 anni dell’emittente televisiva, in onda da lunedì al venerdì, in fascia preserale alle ore 19.45, canale 221 del digitale terrestre, vedrà il nostro Gennaro conduttore e “arbitro” di un atteso programma impreziosito dalla presenza di volti storici del canale. Protagonisti di “20 anni insieme” saranno infatti, i telespettatori che hanno scoperto il piacere della cucina attraverso i volti e i programmi di Alice: una vera e propria generazione di appassionati di cucina.

«È’ una celebrazione dei 20 anni che compie il canale televisivo e si discosta un po’ dal format tipico di Alice perché mentre prima si facevano trasmissioni strettamente legate alla cucina adesso, proporremo un vero talk show – ci spiega l’attore e conduttore Calabrese . Ci sarà infatti, una telespettatrice o telespettatore che, grazie ad Alice, ha maturato in questi anni la passione per la cucina e proporrà una ricetta in studio. Di volta in volta, saranno presenti quattro ospiti diversi del canale, un poker d’assi diverso tra conduttori e chef».



Ogni settimana quindi, cuochi, conduttori, talent ripercorreranno 20 anni di programmi attraverso ricordi e curiosità a partire da Antonello Colonna, il primo chef, a cimentarsi nella cucina di Alice con il programma “Gourmet” e Rosanna Vaudetti primo volto di Casa Alice e ancora nei cuori degli italiani come “signorina buonasera”. «Condurrò secondo le mie corde, il mio outfit: non mancheranno le mie voci e la verve comica che sosterrà l’ospite in cucina – aggiunge Calabrese - Entreremo nelle case degli italiani, busseremo con garbo alle loro porte per far vedere, davanti alla telecamera, le prelibatezze della natura che l’uomo sa trasformare ai fornelli. Ogni ospite porterà in tavola la propria ricetta leggera, salutare senza tralasciare il gusto. Questa esperienza è straordinariamente entusiasmante- ha concluso- e non vedo l’ora di mettermi alla prova in un format che, sono sicuro, porterà una ventata di novità. In cucina funziona come nelle più belle opere d’arte: non si sa niente di un piatto fintanto che si ignora l’intenzione che l’ha fatto nascere».