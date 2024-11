La soddisfazione del sottosegretario ai Beni Culturali, Dorina Bianchi, per la scoperta di nuovi reperti archeologici nel Parco del Cavallo di Sibari

“I nuovi reperti ritrovati nel Parco del Cavallo di Sibari sono una gran bella notizia. Costituiscono, infatti, una scoperta significativa sia sul piano artistico culturale sia sul piano della valorizzazione del sito archeologico”. A dirlo è Dorina Bianchi, sottosegretario ai Beni culturali e deputato calabrese del Nuovo Centrodestra.

“Il sito - continua – è tra i più estesi e importanti del Mediterraneo per quanto riguarda l’età arcaica e classica. Le nuove scoperte potranno fornire informazioni utili sull'antica Sibari e favorire l’apertura di nuovi filoni di ricerca. Inoltre, si avrà un motivo in più per rilanciare il Parco Archeologico di Sibari”.

“Il turismo culturale – conclude – è un asset strategico per il rilancio della nostra economia, in particolare al Sud. Esso si inserisce nella nostra strategia del potenziamento del turismo sostenibile che, con la creazione di percorsi alternativi, ci permetterà di decongestionare le grandi città d’arte e valorizzare le bellezze di tutti gli angoli del nostro Paese. In questo modo riusciremo a migliorare l'offerta turistica di una terra, come la Calabria, ricca di storia e cultura”.