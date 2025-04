L’opera seconda del professionista cosentino incassa nomination in categorie importanti. La cerimonia di premiazione sarà presentata dalla coppia inedita Elena Sofia Ricci e Mika e andrà in onda in prima serata su Rai1 il 7 maggio

Una valanga di candidature iridate per Familia, il film del regista cosentino Francesco Costabile, che celebra le sue otto nomination ai David di Donatello e spera nel gran colpo.

Il film è infatti in corsa per il Miglior Attore Protagonista, con Francesco Gheghi, e per la Miglior Attrice Protagonista, Barbara Ronchi. Tra le altre nomination, spiccano quelle per Miglior Attore Non Protagonista (Francesco Di Leva) e Miglior Attrice Non Protagonista (Tecla Insolia), oltre alla Miglior Canzone Originale con "Atoms" di Valerio Vigliar. La sceneggiatura, firmata da Adriano Chiarelli, Francesco Costabile e Vittorio Moroni, è candidata nella categoria Miglior Sceneggiatura Non Originale, mentre il Miglior Casting porta la firma di Anna Pennella. Infine, Familia concorre anche per il David Giovani, confermando l’apprezzamento delle nuove generazioni di cineasti. Per sapere cosa accadrà bisognerà aspettare fino al 7 maggio quando, durante la diretta Rai presentata da Elena Sofia Ricci e Mika, verranno incoronati i vincitori.

Presentato al Festival di Venezia, “Familia” ha conquistato la Laguna e Francesco Gheghi ha vinto in quell'occasione il premio per la migliore interpretazione maschile nella sezione Orizzonti.

Il regista Francesco Costabile ha scelto di raccontare, dopo l'esordio folgorante di "Una Femmina", la storia vera di Luigi Celeste, bambino vittima delle violenze di un padre dall'animo pericolosamente cangiante, burrascoso. Familia è tratto dal latino e richiama l'accezione di Pater Familias, colui il quale aveva diritto di vita e morte su moglie e figli. E questo perché la tossicità del patriarcato è qualcosa che si trasmette da secoli in spore velenose e invisibili, di cui l'aria è piena ora come non mai.