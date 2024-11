Si terrà oggi, venerdì 2 dicembre alle ore 11.30 nella “Sala Concerti” del Comune di Catanzaro la presentazione ufficiale dello Spettacolo “Padre io sono cieco, può un cieco guidare altri ciechi?” che sarà – anche quest’anno e per la settima edizione – organizzato dall’UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – sez. di Catanzaro) presso il “Teatro Politeama di Catanzaro” in occasione della 64esima Giornata Nazionale del cieco del 13 dicembre 2022.

Lo spettacolo prende il titolo da un passo del Vangelo a testimonianza del fatto che intende partire da una forte base di umanità e di promozione dei valori e della cultura dell’attenzione ai bisogni delle persone.

L’evento rientra in un percorso che, attraverso gli strumenti di comunicazione, vuole sensibilizzare sul tema della cecità e delle abilità diverse mostrando, attraverso il linguaggio dell’arte e dello spettacolo, le diverse capacità e gli strumenti di maggiore integrazione ed abbattimento del pregiudizio verso i non vedenti.

La manifestazione prevede l’esibizione di vari “Artisti” non vedenti che daranno un segno tangibile dei risultati che si possono ottenere anche in condizioni di particolari minorazioni sensoriali o fisiche. Uno spettacolo fatto di Musica e di Arte, con abilità diverse, e che racconta un mondo in apparenza fragile ma che ha dentro di sé forza e coraggio: il mondo dei non vedenti, Persone che pur vivendo in condizioni di difficoltà, diventano, essi stessi, eccezionali testimonial della bellezza della musica e dell’arte e soprattutto della Vita.

I dettagli organizzativi ed artistici dell’evento in programma al Politeama martedì 13 dicembre saranno illustrati dalla Direttrice Artistica Luciana Loprete, già presidente per molti anni della Sezione di Catanzaro dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, da rappresentanti del Comune di Catanzaro che, anche quest’anno, patrocina l’evento.