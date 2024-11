Il palmarium di palazzo Campanella sarà aperto a tutti i cittadini nei fine settimana e nei giorni festivi. Questa mattina la conferenza stampa del presidente del consiglio regionale Nicola Irto

Si è tenuta questa mattina, la conferenza stampa per l'apertura alla cittadinanza del Palmarium del consiglio regionale della Calabria. "#openpalazzo è il nome che abbiamo dato all’evento che non è solo legato all’apertura del Palmarium - ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Nicola Irto - ma costituisce la visione di una politica aperta, inclusiva e trasparente". L’area verde messa a disposizione della città sarà fruibile dai cittadini sin dalla prossima domenica e resterà aperta nei giorni festivi, il sabato e la domenica. Il Palmarium di oltre tremila metri quadri, è stato realizzato nel 2009 nelle pertineze di palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria.

"L’obiettivo - ha dichiarato ancora il presidente Irto - è quello di avvicinare i cittadini al Palazzo, non lasciare la massima sede legislativa della nostra Regione nelle condizioni di essere percepita come un’entità astratta e distante". Per concludere Nicola Irto ha lanciato un appello ai cittadini: “frequentate quest’area e frequentate il Palazzo, che non vuol essere distante dal nostro territorio, ma intende esserne parte integrante, quale luogo deputato alla pratica della partecipazione".

Oltre all'apertura del Palmarium sono previste altre iniziative per avvicinare i cittadini al Palazzo. Il polo culturale "Mattia Preti" sarà valorizzato attraverso la creazione di postazioni multimediali, documenti e pubblicazioni fruibili al pubblico ed inoltre le sale di palazzo Campanella potranno essere utilizzat per eventi che rigurdano associzioni no profit.



"Presentiamo oggi un percorso istituzionale – ha dichiarato Irto - che vuole aprire il palazzo ai cittadini. Lo abbiamo fatto con la diretta streaming dei lavori dell’assemblea e proseguiamo con l’apertura del palmario ai cittadini. Un importante segnale di apertura che seguirà anche con iniziative di rilancio del polo culturale. I cittadini devono essere informati sulle tante potenzialità di questo spazio interamente dedicato alla conoscenza. Riteniamo che palazzo Campanella non debba essere relegato alle sole attività politiche dei consiglieri e dei partiti, e per questo motivo pensiamo di incentivare ulteriormente l’utilizzo delle nostre sale e dei nostri beni da parte delle associazioni".