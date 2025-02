La gara è finita, il vincitore è stato proclamato, ma il vero show continua. Il chiacchiericcio si sposta dai microfoni ai camerini: due artisti in gara sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti fin troppo intimi dietro le quinte del Festival. E ora i social sono in delirio

Che Sanremo non sia solo musica è cosa nota. Ma quest’anno, tra record di ascolti, drammi personali e dichiarazioni al vetriolo, la kermesse ha regalato anche un fuori programma infuocato.

La gara si è chiusa con il trionfo di Olly, il pubblico ha applaudito la conduzione di Carlo Conti, eppure quello che tiene banco oggi non è il verdetto finale, ma un presunto incontro bollente avvenuto nel cuore del Festival.

Un pettegolezzo che sta infiammando TikTok e X (ex Twitter), dove si rincorrono teorie su due artisti che, invece di scaldare la voce prima di salire sul palco, avrebbero preferito… scaldare l’atmosfera in camerino.

A far esplodere la bomba è stato un tiktoker che ha sganciato l’indiscrezione: due cantanti in gara si sarebbero intrattenuti in modo decisamente intimo nei camerini, prima di esibirsi nella serata di

mercoledì 12 febbraio. E ci sarebbe anche un video.

Ora, diciamolo subito: di certezze non ce ne sono. Ma a far drizzare le antenne degli appassionati di gossip sono state le voci di “strani rumori” provenienti dal backstage del Teatro Ariston. Voci che hanno alimentato speculazioni, ipotesi e, ovviamente, meme a non finire.

Il ‘fattaccio’ sarebbe avvenuto nella serata in cui Conti era affiancato da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Un mercoledì sera all’apparenza normale, se non fosse per quei presunti suoni inequivocabili che qualcuno giura di aver catturato in un filmato. Filmato che, manco a dirlo, non è ancora emerso, ma che secondo alcuni sarebbe stato girato di nascosto e poi rimosso per evitare guai.

Naturalmente, appena la voce si è diffusa, sono iniziati i sospetti sui possibili protagonisti di questo backstage bollente. E, puntuali come un tormentone estivo, i primi nomi a saltare fuori – sussurrati a mezza voce e, chiariamolo subito, senza alcuna conferma reale - sono stati quelli di Achille Lauro ed Elodie.

Ma c’è un piccolo problema: entrambi sono ufficialmente fidanzati. Lei con il pilota Andrea Iannone, lui con Giulia Toscano, sorella di Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Quindi, almeno sulla carta, l’ipotesi di un loro flirt segreto sembra più una fantasia da social che una realtà.

Eppure, c’è un dettaglio che ha insospettito gli osservatori più attenti. Durante la serata cover di venerdì, Achille Lauro ha canticchiato più volte “Ancora” di Eduardo De Crescenzo, prima in prova e poi anche in diretta, durante il medley con Elodie. Un gesto apparentemente innocente, ma che ha fatto impazzire il web: perché proprio quella canzone? Perché per ben due volte? Che significa “ancora”?

A mettere ancora più pepe sulla faccenda ci ha pensato lo stesso Lauro. Alla fine della loro esibizione, si è lasciato andare a un fuori programma in diretta, dicendo: «Carlo, mi devi scusare. Ho promesso a Elodie che

avrei fatto un’incosciente pazzia di San Valentino». E giù applausi e sguardi languidi.

Che tra Elodie e Lauro ci sia stima e complicità artistica è cosa risaputa. Del resto, hanno già duettato insieme in passato e la loro intesa è evidente. Ma quello che i fan si chiedono è: c’è solo amicizia? Lei, in un’intervista, ha risposto con un secco no: «Io sono felicemente fidanzata». E lui ha rincarato la dose: «Macché, lei è sposata!»

Fine del mistero? Nemmeno per sogno. Il gossip è un fuoco che si alimenta da solo e i dubbi restano. Perché, al di là delle dichiarazioni ufficiali, c’è chi giura che quella serata di mercoledì 12 febbraio sia stata decisamente più calda del previsto.

Questa edizione del Festival passerà alla storia non solo per gli ascolti da record, ma anche per l’inedito mix di musica, gossip e momenti personali che l’hanno trasformata in una sorta di reality show. Fedez ha portato il suo dramma matrimoniale sul palco, i social hanno fatto il resto e ora anche questa presunta tresca alimenta la narrazione parallela di un Sanremo dove succede tutto e il contrario di tutto.

E il bello è che, come spesso accade, nessuno sa cosa sia vero e cosa sia semplice suggestione. Di certo, per ora, ci sono solo le chiacchiere e il fatto che Sanremo non finisce mai. Anche a distanza di giorni, nella città dei fiori, il gossip continua a sbocciare.