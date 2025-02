Elodie sa sempre come stupire e anche a Sanremo non ha deluso le aspettative. Oltre a lasciare tutti senza parole con le sue esibizioni impeccabili, la cantante ha sorpreso il pubblico con un momento divertente nel format di Vogue, What’s in my Sanremo bag, in cui ha svelato il contenuto della sua borsetta lilla firmata Versace.

Ironica e spigliata, nonostante la stanchezza del Festival, Elodie ha mostrato oggetto dopo oggetto, raccontando con il suo solito charme come affronta le giornate intense del Festival. «Cosa porto sempre con me? Un telefono, perché faccio mille chiamate. Non messaggio molto, ma chiamo sempre i miei amici. Poi le chiavi di casa, perché c’è sempre un posto dove tornare, e un portachiavi con scritte guardie molto simpatico. Immancabile anche un cornetto portafortuna».

Poi il colpo di scena. Elodie prende in mano un sex toy, mostrando il lato più ironico di sé: «In queste giornate un po’ nervose… non è un telefono. Quando c’è tensione e sei nervosa, fai vrrr e via!».

Tra una risata e l’altra, la cantante ha continuato a svuotare la borsa, rivelando altri piccoli segreti. «Poi porto sempre il mascara. Anche senza trucco, basta quello. Gli occhiali da sole per nascondermi dagli sguardi indiscreti, un gioiellino per dare luce a questi giorni e, ovviamente, le caramelle alla liquirizia. Infine il mio profumo preferito: è un po’ come Hocus Pocus quando lo metto».

In un Festival che mette a dura prova anche i più navigati, Elodie dimostra di saper gestire la pressione con un mix di leggerezza e autoironia. E di sicuro, il contenuto della sua borsa resterà uno dei momenti più memorabili di Sanremo 2025.