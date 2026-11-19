Un unico cartellone regionale per valorizzare le programmazioni dei teatri dei cinque capoluoghi calabresi, rafforzare la collaborazione tra le istituzioni culturali e offrire al pubblico un panorama di spettacoli di qualità con protagonisti della scena nazionale e internazionale. È questo lo spirito di “Calabria Teatri in Città”, il festival promosso dalla Regione Calabria che, per la prima volta, riunisce in un'unica programmazione le proposte dei teatri delle cinque città capoluogo, contribuendo anche alla realizzazione della stagione del Teatro Politeama di Catanzaro attraverso il cofinanziamento di parte del cartellone a valere sui Fondi PAC Calabria 2014-2020. Dal 27 novembre al 19 dicembre, cinque appuntamenti accompagneranno il pubblico verso le festività in un percorso che intreccia musica, teatro di tradizione e sperimentazione, grandi interpreti, gospel e circo contemporaneo, con proposte pensate per coinvolgere spettatori di tutte le età. Grazie al sostegno della Regione, per questa prima parte di stagione il teatro si aprirà in particolare ai giovani proponendo un biglietto unico speciale a soli 10 euro per gli under 30.

Il programma prenderà il via venerdì 27 novembre alle ore 18, con un'anteprima speciale fuori dal teatro che coinvolgerà il cuore del centro storico di Catanzaro: Accendi il Natale. Sinfonia di luce è una produzione originale del Politeama pensata per accompagnare l'inizio delle festività natalizie e trasformare Corso Mazzini in un palcoscenico a cielo aperto. Un flash mob itinerante, tra musica, danza e teatro, con il Piccolo Coro Carillon, l'Orchestra di fiati Accademia Himilianum e la Scuola di ballo del Teatro Politeama, per condividere con la città un momento di festa e partecipazione.

Il giorno successivo, sabato 28 novembre alle ore 21, il sipario si alzerà ufficialmente sulla stagione 2026/2027 con Viva l'Opera!, il Gran Galà lirico che vedrà protagonista Vittorio Grigòlo, tra i più apprezzati tenori della scena internazionale, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia. Una serata dedicata alle pagine più amate del repertorio operistico, con arie, duetti e intermezzi di Verdi, Puccini, Bizet, Leoncavallo e Donizetti.

Il cartellone natalizio proseguirà domenica 6 dicembre alle ore 18 con Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, in una particolare versione per attore e pupazzi, realizzata in occasione dei novant'anni dalla nascita della celebre commedia. Il progetto, curato da Interno 5 e Teatri Associati di Napoli, porta in scena sette pupazzi, animati da un gruppo di manovratori appositamente formato, dando vita ad un'esperienza teatrale suggestiva, fedele al testo originale ma capace di esplorarne nuove possibilità espressive. Martedì 8 dicembre alle ore 18 sarà la volta di Pinocchio. Che cos'è una persona?, progetto firmato da Davide Iodice, vincitore del Premio Speciale Ubu 2024, prodotto da Interno 5 e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. Lo spettacolo, realizzato dalla compagnia Scuola Elementare del Teatro APS, rilegge la celebre favola di Collodi attraverso uno sguardo contemporaneo e profondamente umano. In scena, un gruppo di interpreti con differenti esperienze di vita e fragilità, che trova nella figura di Pinocchio un simbolo di identità, crescita, diversità e possibilità di riscatto.

Sabato 12 dicembre alle ore 21 l’attesissimo concerto del The World Famous Harlem Gospel Choir, che presenterà il nuovo spettacolo Remembering Whitney & Tina – The music of Whitney Houston & Tina Turner. Il più famoso e longevo coro gospel d'America renderà omaggio a due icone assolute della musica internazionale, celebrandone il talento e le radici nella tradizione del canto gospel afroamericano. Un concerto travolgente, nel quale la potenza delle voci, l'energia ritmica e la forza spirituale del coro daranno nuova vita a brani entrati nella storia della musica, nel segno di un messaggio universale di amore, condivisione e speranza.

In chiusura, sabato 19 dicembre alle ore 21, andrà in scena Swing del Circus Ronaldo, una delle compagnie di circo contemporaneo più apprezzate d'Europa, proveniente dal Belgio. Uno spettacolo capace di ricreare le atmosfere del circo e del varietà degli anni Quaranta, accompagnato dalle sonorità swing e da un grande organo meccanico costruito appositamente nello stile dell'epoca. Acrobazie, umorismo, seduzione e una contagiosa energia scenica si fondono in una proposta originale, che recupera il fascino della tradizione circense reinterpretandola con il linguaggio del circo contemporaneo.

Per promuovere la massima partecipazione del pubblico è disponibile, inoltre, l’abbonamento Natale che consente l’accesso con scontistica agli eventi del mese di dicembre.

“Il percorso compiuto in questi anni – sottolinea Nicola Fiorita, presidente della Fondazione Politeama e sindaco di Catanzaro – è il risultato di un impegno strategico che ha consentito di rilanciare e rafforzare l'offerta del nostro Teatro, consolidandone il ruolo di riferimento per la vita culturale della città e della regione. Il Politeama oggi dimostra di poter mettere insieme spettacolo, formazione e produzione, aprendosi sempre di più al territorio e alle nuove generazioni. La partecipazione a un progetto condiviso tra i cinque capoluoghi rappresenta un'ulteriore opportunità per valorizzare questo lavoro e guardare a prospettive di crescita ancora più ampie”.

Per la Sovrintendente Antonietta Santacroce, “Calabria Teatri in Città è il segmento iniziale di una stagione ricca e articolata, costruita per incontrare gusti, sensibilità ed età differenti. Abbiamo voluto mettere insieme tradizione e innovazione, divertimento e riflessione, spettacoli capaci di emozionare e altri che invitano a interrogarsi sul nostro tempo. La qualità delle proposte e la varietà dei linguaggi sono il tratto distintivo di un programma che conferma la vocazione del Politeama a essere un teatro aperto, inclusivo e capace di parlare a pubblici diversi”.

Un risultato frutto di un lungo lavoro di progettazione e confronto istituzionale, come evidenzia il direttore generale Settimio Pisano: “La costruzione di questa piattaforma condivisa con la Regione Calabria e gli altri Capoluoghi è il punto di arrivo di un percorso che ha richiesto impegno, visione e capacità di mettere in relazione esperienze e programmazioni differenti. L'auspicio è che questa prima esperienza possa rappresentare la base per un sostegno strutturale e di lungo periodo allo spettacolo dal vivo, riconoscendo il valore dei teatri come presìdi culturali e motori di sviluppo dei territori”.

Un percorso che, come sottolineano gli assessori comunali alla Cultura Donatella Monteverdi e alla Pubblica istruzione Salvatore Bullotta, nasce anche da una proposta avanzata dall’amministrazione di Catanzaro: “L'idea di creare una rete tra i teatri calabresi si è progressivamente trasformata in una linea condivisa di politica culturale, capace di mettere a sistema competenze, risorse e progettualità. L'obiettivo è duplice: migliorare la qualità e la varietà dell'offerta destinata al pubblico e, al contempo, rendere più sostenibile la gestione delle strutture culturali, rafforzandone il ruolo nella crescita delle comunità”.

Sul valore strategico dell'iniziativa è intervenuto anche Fabio Scavo, funzionario del Settore Cultura della Regione Calabria e responsabile per il Teatro e la Cinematografia: “Il cartellone regionale condiviso si inserisce in una strategia più ampia di investimenti della Regione, che affianca al finanziamento delle attività artistiche interventi dedicati al potenziamento delle infrastrutture teatrali. Una visione complessiva che punta a consolidare il sistema dello spettacolo dal vivo in Calabria, sostenendo sia la qualità della programmazione sia le condizioni strutturali necessarie alla sua crescita”.

Per informazioni e prevendite è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net o contattare la biglietteria del Politeama, al numero 0961 501818, aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.