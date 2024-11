L'imprenditore tra i fondatori del premio: 'Un riconoscimento istituito per onorare personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della ricerca, dell’arte, della cultura e del sociale, e che hanno dato lustro al Canada e all’Italia'

"Ho sempre ammirato e seguito il lavoro di gemellaggio che da tantissimi anni porta avanti l'amico Pino Gigliotti" - ha dichiarato l'imprenditore Sergio Mazzuca, imprenditore tra i fondatori del prestigioso Premio Telesio.

"Tutto nacque da un semplice incontro con lo stesso Gigliotti. Dopo aver seguito i suoi viaggi in Canada, gli proposi di esportare la famosa statuetta che raffigura il grande filosofo cosentino Bernardino Telesio, oltre oceano. Un Premio istituito per onorare personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della ricerca, dell’arte, della cultura e del sociale, e che hanno dato lustro al Canada e all’Italia. Per tutti coloro che sono emigrati per un futuro migliore, oggi non può che essere un riconoscimento apprezzato.



Da subito -ha continuato - lui accettò e condivise la mia proposta con il presidente del comitato italiano in canada, Pino Didiano.

Così come in Calabria, oggi, in Canada sono bene 11 anni che il Premio Telesio La Piazza, è ormai un'istituzione e ambito da tante professionalità.



Anno dopo anno la rosa dei premiati è composta da eccellenze, che nascono dal lavoro del Comitato che è in effetti il motore propulsore del premio. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, il quale è rimasto affascinato dal forte legame che i canadesi nutrono per i canadesi di origine calabrese. Sono giornate intense -conclude - di confronto e tanti spunti di riflessione. Il prossimo anno speriamo di portare con noi il nostro presidente della regione. Con l'intento di costruire sinergie e insieme a noi promuovere il Premio Telesio come ulteriore servizio alla promozione della nostra terra".