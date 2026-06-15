Il percorso verso il grande appuntamento del 6 settembre sarà preceduto da un altro importante evento: la finale di Miss Lido, in programma a Praia a Mare il prossimo 26 agosto 2026, che porterà nella cittadina tirrenica concorrenti, ospiti e operatori del settore provenienti da diverse regioni italiane.

Domenica 14 giugno 2026, presso il Palazzo delle Esposizioni di Praia a Mare, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 5ª edizione del Premio Moda Città di Praia a Mare, l'evento che il prossimo 6 settembre 2026 trasformerà il suggestivo Viale della Libertà in una straordinaria passerella a cielo aperto, pronta ad accogliere stilisti, ospiti illustri, artisti e appassionati del mondo della moda.

Nel corso dell'incontro sono state illustrate le novità della manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere e ad affermarsi come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate calabrese, capace di coniugare moda, cultura, spettacolo, inclusione sociale e promozione del territorio.

Gli interventi

Alla conferenza stampa sono intervenuti l'onorevole Antonio De Caprio, in rappresentanza della Regione Calabria, il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo, la vicesindaco Maria Pia Malvarosa e gli assessori Elisa Selvaggi e Francesco Di Deco. Presenti inoltre Giovanni Russo della GLR Produzioni di Roma e organizzatore del concorso nazionale di bellezza Miss Lido, Giancarlo De Luca, ideatore, organizzatore e promoter del Premio Moda Città di Praia a Mare, e il Direttore Artistico Roberto Mandarano.

La collaborazione con Arsac

Tra le principali novità della quinta edizione spicca l'importante collaborazione con ARSAC Calabria – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, che ha sposato con convinzione il progetto condividendone le finalità di valorizzazione delle eccellenze del territorio. Grazie a questa significativa sinergia, ogni stilista partecipante presenterà almeno un capo ispirato ai prodotti autoctoni calabresi, creando un affascinante connubio tra moda, tradizioni, identità culturale e patrimonio agroalimentare regionale. Un'iniziativa originale che contribuirà a raccontare la Calabria attraverso il linguaggio creativo della moda.

“Sanità è vita”

Grande attenzione sarà inoltre dedicata al sociale con la partecipazione delle donne dell'associazione “Sanità è Vita”, impegnata nella prevenzione del tumore al seno. Durante la manifestazione troverà spazio il momento speciale “Donna in Rosa”, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione, che porterà in passerella un importante messaggio di speranza, forza e consapevolezza.

Gli ospiti annunciati

Tra gli ospiti annunciati figurano il celebre artista e creative designer Giuseppe Fata, conosciuto a livello internazionale per le sue straordinarie e originali teste-scultura, autentiche opere d'arte che hanno conquistato le più prestigiose passerelle del mondo, e il regista televisivo Angelo Apolito, professionista di grande esperienza e apprezzata figura del panorama televisivo nazionale.

La serata sarà presentata dalla giornalista Rossella Pagano, che accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di eleganza, spettacolo, creatività e valorizzazione delle eccellenze calabresi.

La vicinanza dell’amministrazione comunale

Particolare soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per la costante vicinanza dell'Amministrazione Comunale di Praia a Mare, che sin dalla nascita della manifestazione ha creduto nel progetto sostenendone la crescita e lo sviluppo. Il supporto del sindaco Antonino De Lorenzo, della vicesindaco Maria Pia Malvarosa e dell'intera amministrazione rappresenta un elemento fondamentale per il consolidamento di un evento che oggi contribuisce in maniera concreta alla promozione dell'immagine turistica, culturale e sociale della città.

Forte sinergia

Sempre più forte si conferma inoltre il binomio tra il Premio Moda Città di Praia a Mare e il concorso nazionale di bellezza Miss Lido, una collaborazione vincente che unisce moda, bellezza, spettacolo e nuove opportunità per giovani talenti provenienti da tutta Italia. Il percorso verso il grande appuntamento del 6 settembre sarà preceduto da un altro importante evento: la finale di Miss Lido, in programma a Praia a Mare il prossimo 26 agosto 2026, che porterà nella cittadina tirrenica concorrenti, ospiti e operatori del settore provenienti da diverse regioni italiane. Una sinergia che arricchisce ulteriormente il calendario degli eventi estivi e rafforza il ruolo di Praia a Mare come punto di riferimento per il mondo della moda e dello spettacolo nel Mezzogiorno.

L’edizione 2026

La passerella del prossimo 6 settembre vedrà protagonisti stilisti calabresi già affermati e giovani promesse del settore fashion, offrendo una vetrina importante alla creatività e al talento della nostra regione. Sarà una serata capace di raccontare la Calabria più autentica e dinamica, quella che investe sulla cultura, sull'arte, sull'innovazione e sulla valorizzazione delle proprie radici.

L'edizione 2026 si preannuncia dunque ricca di emozioni, ospiti prestigiosi e momenti di grande valore sociale e culturale, con Praia a Mare pronta ancora una volta a diventare la capitale della moda del Tirreno cosentino. Un appuntamento che celebra il talento, la creatività e la capacità di fare rete tra istituzioni, associazioni, imprese e professionisti, contribuendo a promuovere un'immagine moderna, dinamica e attrattiva della città e dell'intera Calabria.

Ma prima c’è Miss Lido

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il prossimo 26 agosto 2026 con Miss Lido e successivamente il 6 settembre 2026 con il Premio Moda Città di Praia a Mare, la cittadina tirrenica sarà protagonista di due grandi eventi destinati a richiamare pubblico, operatori del settore e appassionati da tutta la regione e oltre, confermandosi una delle capitali estive della moda, della bellezza e dello spettacolo in Calabria.