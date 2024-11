Un film tutto calabrese, la tragedia del femminicidio, ma anche la pericolosità dei social network, la perversa e insana spirale in cui spesso si possono tramutare

Sono questi i due temi principe de ‘L’altra faccia del destino’opera prima del regista Francesco Spagnolo, lametino e attore di fiction come “Il giudice meschino” e “Ris”, di cui nelle prossime settimane inizieranno i casting.

Un progetto tutto calabrese quello di Spagnolo che vede il regista Franco Barca come produttore esecutivo, il figlio Timeo come aiuto regista, Peppe Russo come fotografo di scena, gli attori Antonio Tedesco e Fabio Rondinelli. Rondinelli , catanzarese, eletto nel 2014 mister Universo, si sta facendo strada a testa alta nel mondo delle fiction. Dopo essere apparso in “Un medico in famiglia”, a breve lo vedremo nella nuova serie de L’Onore e il rispetto, in onda il prossimo autunno su Canale Cinque, ma anche nella nuova fiction “Non è stato mio figlio”, accanto a Gabriel Garko.

«Non ho avuto alcun aiuto dalle istituzioni – ha sottolineato il regista Spagnolo - ma ho voluto investire per raccontare la Calabria». Un investimento fatto tra l’altro premendo l’acceleratore su un tema difficile come quello del femminicidio, spina nel fianco del nostro paese e della Calabria.

Ad introdurre l’evento di presentazione del film è stato Luca Boni.