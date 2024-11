Coinvolte 5 scuole superiori: il liceo “Fermi” di Catanzaro, l’istituto scientifico “Galilei” di Trebisacce, l’istituto tecnico alberghiero “Gagliardi” di Vibo, l’istituto “La Cava” di Bovalino e l’istituto professionale “Barlacchi” di Crotone

Sarà presentato domani 25 gennaio alle 12.30, alla Cittadella regionale in Catanzaro il progetto “MenoBulli PiùBelli”. Si tratta di un’iniziativa per la prevenzione del bullismo che si pone l’obiettivo di far conoscere il problema agli studenti e alle scuole calabresi, al fine di tutelare eventuali vittime, spesso destinati ad ampliare le fila dei drop out e dei dispersi, e prevenire atteggiamenti da carnefici. Un modo, anche, per mettere in condizione la scuola e le famiglie di riconoscere eventuali campanelli di allarme e agire per contrastare il fenomeno.

Collaborano alle attività la cooperativa sociale “Kyosei di Catanzaro” e cinque istituti di istruzione superiore che, in rete, hanno presentato il progetto: il Liceo statale “Fermi” di Catanzaro, l’Istituto scientifico “Galilei” di Trebisacce (Cosenza), l’Istituto tecnico alberghiero “Gagliardi” di Vibo Valentia, l’Istituto d’istruzione superiore “La Cava” di Bovalino (Reggio Calabria), l’Istituto professionale di stato “Barlacchi” di Crotone.

Nel corso della conferenza stampa interverranno: l’assessore alla Pubblica istruzione della Regione, Federica Roccisano, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Diego Bouchè, il direttore generale del dipartimento Istruzione della Regione Calabria Sonia Tallarico, il garante per l’infanzia della Regione Calabria Antonio Marziale, lo psicologo della cooperativa sociale “Kyosei” Giovanni Lopez e i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.

