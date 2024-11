La manifestazione si conferma il principale appuntamento con la comicità nazionale in Calabria, in un’ottica di valorizzazione e promozione del genere comico all’interno del circuito culturale calabrese

Riparte il festival della comicità nazionale “Facce da Bronzi”, ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”. La manifestazione giunta alla quinta edizione, si conferma il principale appuntamento con la comicità nazionale in Calabria, in un’ottica di valorizzazione e promozione del genere comico all’interno del circuito culturale calabrese attraverso una rete d’interscambio con altre realtà nazionali.

Il festival coinvolgerà comici e cabarettisti e offrirà loro l’opportunità di conquistare il premio, un contratto di lavoro per la realizzazione di uno spettacolo comico, e altri importanti riconoscimenti assegnati dalla giuria.

La prima selezione per il Centro-Italia avrà sede a Roma il 24 febbraio al “Pala Seven” in collaborazione con il laboratorio “Nord And Sud” di Roberto Galliani, dove bravi comici si sfideranno a colpi di battute per conquistarsi un posto nella finale del festival. Si riconferma, dopo il successo degli scorsi anni, grazie alla collaborazione con Andrea Fasoglio e il comico Gianpiero Perone, la tappa del concorso per il Nord-Italia allo storico locale del cabaret torinese il Cab41, che si terrà il 28 marzo.

Infine, nel mese di maggio in provincia di Messina, si svolgerà l’ultima tappa per il Sud. Un percorso tra le regioni italiane alla ricerca del comico “Facce da Bronzi 2017” proclamato durante il gran finale in riva allo Stretto il 21 maggio nella magnifica location del teatro “Francesco Cilea”.

«Il format, unico nel suo genere in Calabria, nato nel 2013, ha coinvolto in questi anni oltre 100 comici provenienti da tutte le regioni italiane, facendo tappa nelle maggiori città italiane e nelle più belle località della provincia di Reggio Calabria con un flusso di spettatori di oltre 20 mila unità. Il nostro obiettivo è di esportare il brand Facce da bronzi sul territorio nazionale, con la realizzazione di selezioni specifiche per le diverse zone dello stivale da Nord al Sud – afferma il presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva – ma soprattutto, vogliamo ricercare nuove espressioni comiche, originali e brillanti cabarettisti che potranno entrare a far parte del mondo del cabaret».

Per partecipare alla quinta edizione del festival è necessario iscriversi consultando il sito internet www.festivalfaccedabronzi.it