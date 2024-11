Lo spettacolo, promosso dall’associazione “Allegra Tribù”, nasce in collaborazione con l’Unicef di Melito Porto Salvo a cui sarà devoluto una parte d’incasso

Dopo il successo di “Frozen”, l’Associazione “Allegra Tribù” del presidente Giorgio Casella, torna al Teatro “Francesco Cilea” il 27 aprile alle ore 21 con il musical interattivo “Inside Out”.

Uno spettacolo nello spettacolo: “Inside out” regia di Nadia Labate, è il nuovo musical interattivo che offre al pubblico un divertente gioco di interazione capace di catturare l’attenzione dei bambini per tutto lo spettacolo. Oltre al classico musical con attori, ballerini, cantanti e artisti vari, l’obiettivo è avvicinare i più piccini al mondo del teatro in maniera innovativa e divertente.

Gioia, Rabbia, Tristezza, Disgusto e Paura, le cinque “emozioni” che una bambina dovrà vivere in seguito al trasferimento in Minnesota del padre per motivi di lavoro. La nuova vita e le tante emozioni di questa storia convivono al centro della mente della protagonista guidando le azioni giornaliere della piccola Raily, un cambiamento radicale in contrasto con il modo di vivere della protagonista. “Inside Out” è una storia “disneyana” che ha riscosso successo tra adulti e bambini per la genialità utilizzata dagli autori nel rappresentare sentimenti importanti a volte positivi altri negativi con estrema semplicità.

Lo spettacolo nasce in collaborazione con l’Unicef di Melito Porto Salvo a cui sarà devoluto una parte d’incasso. I tagliandi d’ingresso potranno essere acquistati presso “Allegra Tribù sul Viale Aldo Moro traversa Neri e New Taxi corso Garibaldi 330.