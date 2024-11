Dialogo e cultura per costruire la cittadinanza mediterranea, dal 5 al 7 ottobre

L’assessore al Welfare e Minoranze Linguistiche, Lucia Nucera ha dato il benvenuto al “Sabir Fest” che approda per la prima volta a Reggio Calabria. Il festival propone, in contemporanea anche a Messina e Catania, iniziative e dibattiti con al centro il mar Mediterraneo assieme ai paesi ed ai popoli che lo circondano e abitano.

L’assessore Lucia Nucera commenta «Felicissima di aver colto questo invito che segna per l’amministrazione Falcomatà l’inizio di un percorso più che vuole proiettare la nostra città quale protagonista della crescita culturale e partecipazione sociale all’interno del Mediterraneo».

Il festival in questa edizione punta l’attenzione sul delicatissimo equilibrio tra accoglienze e ipocrisie al tempo delle migrazioni di massa, sulle false accoglienze che si traducono in ingiustizie, violazioni dei diritti e lo fa già a partire dal suo claim “(s)cortesie per gli ospiti”. «Da qui il grande impegno della nostra città sul tema dell’accoglienza ai migranti - continua Lucia Nucera – per far riscoprire quel Mediterraneo che è dialogo e cultura, come quella greca da cui traggono origine le radici di Reggio».

Il programma



Il Sabir Fest si dividerà in otto appuntamenti, in particolare la Pinacoteca Civica ospiterà le conversazioni di venerdì 6 ottobre, alle ore 10,00 “Europa e Mediterraneo quale futuro”, sugli scenari che si aprono alla luce dell’attuale situazione geo politica. Alle ore 15,00 sui diritti violati nel Mediterraneo.

Alle ore 10,00 di sabato 7 ottobre sarà la volta di “Economia e Sostenibilità” - esercizi di ospitalità per una cittadinanza mediterranea. Tutti gli appuntamenti sono animati da giornalisti, esperti e studiosi provenienti da diversi paesi del Mediterraneo. Ai dialoghi si abbinano incursioni teatrali e anche laboratori per bambini.

Il Festival si concluderà con la firma della prima Carta dell’Identità Mediterranea, che raccoglierà i contributi, gli studi e gli apporti prodottosi nel corso dell’esperienza del Sabir che continuerà nel corso dell’anno di piazza in piazza.