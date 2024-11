Spettacolo

Reggio Calabria, arriva il musical su San Francesco di Paola

La straordinaria vita del santo calabrese tra i piu' venerati in tutto il mondo, si trasforma in un autentico colossal musicale, "Francesco de Paula l'Opera", che sara' presentato i prossimi 24 e 25 novembre in prima assoluta al Palacalafiore di Reggio Calabria