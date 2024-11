Stazionerà nei luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza con l’intento di favorire ed agevolare un contatto diretto con le potenziali vittime

“La prevenzione e l’informazione sono gli unici strumenti in grado di bloccare sul nascere ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Il personale della Polizia di Stato, in giro per le vie della città, darà tutte le informazioni, i chiarimenti ed i consigli su una problematica che affligge la nostra società. Troppe volte nel silenzio delle mura domestiche si verificano episodi di violenza. Occorre che le donne trovino il coraggio e la forza di denunciare. Con la preziosa presenza del personale femminile della Polizia di Stato ci poniamo l’obiettivo di avvicinare le donne reggine alle istituzioni, per aumentarne la fiducia, conoscerne i bisogni e cercare, insieme, di migliorare la qualità della vita, operando in stretta sinergia”.

Ecco il commento del Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, in occasione dell’avvio della campagna informativa finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere. I recenti episodi di violenza nei confronti delle donne, che continuano a registrarsi su tutto il territorio nazionale, rendono necessario proseguire la campagna di prevenzione avviata nel 2016 dalla Polizia di Stato.

Arginare fenomeni di stalking

I risultati dell'iniziativa, che ha già raggiunto un anno di attività, hanno evidenziano l'emersione di casi che diversamente avrebbero potuto sfociare in episodi di rilevante gravità, consentendo altresì di supportare le vittime in quel faticoso percorso caratterizzato, nella generalità dei casi, da una forte fragilità psicologica e che tende a tenere nascoste le situazioni di rischio. Pertanto nell'ottica di fornire ulteriore impulso ed efficacia all'azione di prevenzione e contrasto già in essere, dalla prossima settimana il Camper della Polizia di Stato stazionerà nei luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza con l’intento di favorire ed agevolare un contatto diretto con le potenziali vittime, offrendo loro il supporto di un'équipe multidisciplinare, composta da operatori specializzati della Polizia di Stato e dei Centri Antiviolenza di Reggio Calabria. A dimostrazione della sempre elevata attenzione che la Polizia di Stato presta alla tutela delle donne, negli ultimi due sono stati emessi 67 provvedimenti di Ammonimento del Questore, finalizzati ad arginare condotte di stalking e di tipo persecutorio.