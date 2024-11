Dopo Max Weinberg, batterista di Springsteen, il violinista Alessandro Quarta e l’Orchestra Roma Sinfonietta, la BeatlesBand dei Beatbox e lo splendido live di Max Gazzè, è tutto pronto per i prossimi attesissimi concerti del Reggio Live Fest 2019 nella splendida cornice di Piazza Castello, con un imponente palcoscenico coperto allestito davanti al Castello Aragonese.

Eventi unici in Calabria

Il 6 agosto l’appuntamento è con il mega live di Carl Brave, tra i nuovi artisti più acclamati e originali del momento, mentre il 9 agosto arriverà Levante, la cantautrice siciliana dalla dimensione internazionale.

Carl Brave, che porterà il suo Notti Brave Summer Tour (prodotto da OtrLive) sarà accompagnato dalla sua super band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna (basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba). La scenografia e la regia, che si avvalgono di spettacolari effetti e soprese, è di Giancarlo Sforza con il suo team.

Ma si annuncia unico, anche il live di Levante che in questi giorni è ai vertici delle classifiche con il brano “Lo stretto necessario” inciso insieme alla conterranea Carmen Consoli. Cantautrice amatissima anche a livello internazionale, con sold out nelle principali capitali, da Parigi a Londra, a breve pubblicherà il nuovo album Magmamemoria.

«In questo disco – afferma la cantautrice - ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell’ultimo periodo. Un lavoro bellissimo, come volevo.». Si tratta del suo quarto album in studio, dopo “Nel caos di stanze stupefacenti”, “Abbi cura di te” e “Manuale distruzione”.

Info concerti

I due concerti avranno inizio alle ore 21.30 e i biglietti, seppure molti ridotti come sottolinea il promoter Ruggero Pegna, saranno disponibili nei punti Ticketone (Reggio: B’Art) e online su www.ticketone.it. Per Carl Brave il costo è di 23 euro (compreso diritti di prevendita), mentre per Levante sono disponibili tre settori tutti a sedere (platea gold 35 euro, poltronissima 30 euro, poltrona 25 euro).

Il Reggio Live Fest è frutto della sinergia tra “Fatti di Musica”, il festival del Miglior Live d’Autore di Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario”, manifestazione del Comune di Reggio Calabria Settore Cultura e Turismo.

Tutte le informazioni su www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e www.reggiocal.it.