Il direttore del MarRc è stato destinatario dell’edizione 2017, «è un premio che voglio condividere con tutto il personale del Museo»

«Sono felice e ringrazio il presidente dell'associazione Gaetano Surace, per questo riconoscimento che è legato a uno dei momenti più significativi e simbolici per la città di Reggio», ha dichiarato Carmelo Malacrino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Durante la cerimonia di premiazione a Piazza Camagna, egli stesso non ha dimenticato di rivolgere un ringraziamento a tutti i suoi collaboratori che dalla riapertura il 30 aprile 2016 « si è speso nella condivisione di una sfida di rilancio del MArRC, sia nella realizzazione delle iniziative culturali, sia nella gestione e nel coordinamento dei visitatori, soprattutto in questi mesi estivi. È il lavoro di una squadra quello che viene premiato oggi».

Sedicesimo nella graduatoria nazionale, il MarRC grazie anche ad iniziative ministeriali come la “#domenicalmuseo”, ha ricevuto migliaia di ospiti, con risultati che, come conclude il direttore, « ci spingono ad andare avanti, crederci e pensare a una ricca programmazione autunnale per contribuire alla valorizzazione culturale della regione».