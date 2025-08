VIDEO | In riva allo Stretto l’unica tappa in regione del Summer tour 2025 Dalle tenebre alla luce. Celebrato anche il legame con la Calabria con la canzone "Ti regalerò una rosa" ispirata alla vita e al dolore delle persone rinchiuse anche nel manicomio di Girifalco

Approda sulla riva calabrese dello Stretto, il cantautore e attore teatrale romano Simone Cristicchi e affascina il pubblico di Catonateatro.

Emozionante e travolgente, allegro e commovente, Simone Cristicchi, a Reggio nell’unica tappa calabresedel suo Dalle tenebre alla luce Summer tour 2025, incanta e diverte il pubblico di CatonaTeatro, storica manifestazione culturale che quest’anno compie 40 anni. Il cantautore e attore teatrale romano, in due ore di concerto, mescola musica e teatro, invitando alla riflessione su un’attualità sempre più complessa e tormentata in cui occorre resistere, mai rinunciando alla ricerca di felicità.

Per Simone Cristicchi, il cantore delle Poche cose che contano, accompagnato da otto straordinari musicisti, quello in Calabria è un ritorno che ha un sapore sempre molto speciale.

«Il mio primo concerto in assoluto ebbe luogo il 15 agosto del 2006 proprio qui in Calabria, a Girifalco. Lì posso dire sia nato il mio percorso di ricerca negli ex manicomi che ha portato alla composizione del brano "Ti regalerò una rosa". Per me insomma questo è un ricordo bellissimo. Sono molto legato alla Calabria e negli anni sono venuto tantissime volte».