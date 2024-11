VIDEO | Dopo lo show di Renzo Arbore sul palco di Rumori Mediterranei le tre cantautrici, insieme per la prima volta in un progetto musicale

Tre donne, tre mondi musicali diversi, tre storie artistiche diverse. Dopo lo show di Renzo Arbore al festival jazz di Roccella Jonica è tornata protagonista la musica d’autore con Mariella Nava, Grazia Di Michele e Rossana Casale.

Un progetto libero dai vincoli culturali tradizionali per coniugare la canzone d’autore italiana con le più belle espressioni del panorama musicale e jazzistico internazionale. Le tre signore della musica italiana hanno proposto brani del loro repertorio e versioni inedite delle canzoni più note scritte per se stesse o per altri grandi interpreti della musica italiana come Renato Zero, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Mina.

La seconda serata è stata aperta da Donato Zoppo, con uno show dedicato ai 50 anni del Festival di Wight, impreziosito da uno special guest come Luca Aquino, che torna a Roccella sull’onda del rock, un grande amore che ha ispirato anche il suo album “OverDoors”, dedicato al gruppo di Jim Morrison.